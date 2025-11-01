Lavallén se ilusiona con Marathón, la lesión de Rubilio y avisa a todos: "para hacernos un gol o ganarnos nos tendrán que matar"

Marathón sigue como escolta del Olimpia en la tabla de posiciones, llegaron a 33 puntos y el León cuenta con 34 unidades. Será una batalla hasta la última fecha del cierre de las vueltas.

CONFERENCIA DE PRENSA DE PABLO LAVALLÉN

¿Cuánto representa esta victoria con 10 jugadores?

El partido se puede analizar hasta la expulsión, el equipo estaba bien, con protagonismo, llegó el gol y la expulsión se armó otro partido. Ellos tenían la necesidad de buscar el empate, no es fácil con uno menos, nos tocó jugar casi 60 minutos con uno menos. Como nos pasó cuando echaron a Anderson, fue un gran trabajo defensivo, lamentablemente llega el empate, se sacó la casta y con uno menos se hizo el 2-1. Quiero destacar la valentía del grupo. No perdemos la forma y se tiene hombría para ganar partidos tan importantes ante un rival directo. Feliz.



¿Por qué se dio la salida de Rubilio Castillo?

Tuvo una torcedura en la rodilla en el primer tiempo, nos dijo que iba a tratar de seguir y ahora quedó casi sin caminar, caliente empiezan los dolores. Era un cambio seguro, pero casi al hacer el cambio vino el gol. Tratamos de sostener la mayor cantidad de delanteros en la cancha. No es el fuerte el retroceso para Rubilio y Alexy, le dimos ese puesto a Sacaza.



Marathón no bajó los brazos con uno menos y el 1-1.

Tuvimos un remate de Damín al corner, otro de Vega... Tener situaciones de gol con 10 hombres es difícil. Defender y buscar el gol lo encontramos, nos deja muy tranquilo porque tenemos esa personalidad. Para hacernos un gol o ganarnos, nos tendrán que matar.



¿Cuál es el tipo de lesión de Rubilio?

Esperamos que solo sea el golpe, con un poco de hielo que se desinflame, esperemos que esté disponible el siguiente partido.

¿Le sorprende como Chelito Martínez tapó el lugar de Farioli?

Muy bueno, ha respondido, no tiene las mismas características de Farioli, trabaja para ser casi un líbero. Lo de él es muy bueno. Ganar dos partidos con 10, no es común.



Lo más valioso que tiene el club en estos momentos.

Nosotros creemos que hemos encontrado una forma de jugar que al futbolista le gusta, pareciera que no queremos atacar, son cosas estratégicas que no podemos desvelar. El equipo se sube a esa idea, la trata de representar y el tema individual es bueno, estamos haciendo bien las cosas. No hemos ganado nada, estamos en buen momento y eso es muy bueno.



¿El equipo ya tienen la madurez que desea?

Están en un momento de la madurez en el estilo, no en lo táctico. La forma se consolida, se les da el funcionamiento y han entrado en madurez de lo que pedimos. Va avanzado el torneo y hay equipos que tardan en agarrar esa dinámica, cada día se nota más y hay aplomo.