Motagua, con mucha angustia, logra vencer al Victoria y escala en la clasificación de la Liga Nacional

¡FINALIZÓ! Motagua, con mucho nerviosismo, logró derrotar al Victoria en casa y recupera terreno en la tabla de posiciones.



85' ¡AMARILLA! Droopy Gómez, jugador del Motagua, es amonestado.



83' ¡GOOOOLLLL DEL VICTORIA! Kesdy Sevilla anota el descuento de los lecheros tras un despiste de los azules en el costado derecho.



81' Luis Santamaría sale lesionado y Motagua se quedará con 10 jugadores porque no tiene más cambios.

79' ¡CAMBIOS EN MOTAGUA!



Entraron: Emilio Izaguirre y Luis Santamaría

Salieron: Jefryn Macías y José Serrano



71' Probó Droopy Gómez de pierna zurda, pero su remate se fue por encima del travesaño.



68' ¡SALVADOTA LECHERA! Luis Meléndez llegó al área tras un centro de Jorge Serrano, pero el balón se va al poste.



64' ¡CAMBIO EN MOTAGUA!



Entró: Luis Meléndez

Salió: Denis Meléndez



56' ¡CAMBIOS EN MOTAGUA!



Entraron: Maicol Cabrera y Christopher Meléndez

Salieron: Jhon Kléber y Jonathan Argueta



55' Los jaibos han entrado muy agresivos buscando el gol del descuento.



51' UYYY... Bien Luis Ortiz ante un zapatazo violento de Carlos Bernárdez. A una mano salvó su cabaña.

46' ¡CAMBIOS EN VICTORIA!



Entraron: Samuel Card, Walter Martínez, Carlos Bernárdez y Wisdon Quayé.



Salieron: Dester Mónico, Óscar Suazo, Luis Franco y Elvin Casildo



¡COMENZÓ EL COMPLEMENTO! Los azules están venciendo a los lecheros que anuncian cambios para la segunda parte.



FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Motagua está lavándose un poco la cara con el triunfo parcial 2-0 sobre Victoria en el Nacional.

34' ¡AMARILLA! Carlos Palma, jugador del Motagua, es amonestado.



32' ¡GOOOOOOLLL DEL MOTAGUA! Tremendo pase filtrado de Droopy Gómez a Jefryn Macías y este manda un centro raso para que el panameño Jorge Luis Serrano definiera eludiendo la marca del portero Perelló. 2-0 ganan los azules.



27' Los azules más cómodos en el terreno de juego tras el primer gol de la noche. Victoria lo intenta con jugadas aisladas.



21' ¡GOOOOOLLLL DEL MOTAGUA! Denis Meléndez marca el primero de los azules después de un jugadón del panameño Serrano. Mandó el pase y solamente llegó a cerrar la pinza.

15' Los azules siguen sin ser precisos en el duelo contra el último lugar del torneo.



8' Todavía no se hacen nada águilas y jaibos. Motagua es quien maneja la posesión, pero sin ejercer presión.



¡INICIÓ EL PARTIDO! Motagua y Victoria están jugando en el estadio Nacional.



ALINEACIÓN DE VICTORIA: Michaell Perelló; Kesdy Sevilla, Pablo Cacho, Elvin Casildo, Óscar Suazo; Marcelo Espinal, Stedman Pérez, Dester Mónico, Allan Banegas; Daniel Delgadillo y Luis Franco.



ATENCIÓN: Primer debutante del técnico español Javier López con Motagua; el joven Carlos Palma con la camiseta 56.

ALINEACIÓN DE MOTAGUA: Luis Ortiz; Jonathan Argueta, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Cléver Portillo; Carlos Palma, Dennis Meléndez, Droopy Gómez, Jefryn Macías, Jorge Serrano; Jhon Kléber Oliveira.

El elenco capitalino necesita de forma imperiosa el triunfo ante los lecheros del Victoria, el último lugar del torneo. Los de JJ López amenzan al equipo del español Javier López.