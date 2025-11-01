Motagua, con mucha angustia, logra vencer al Victoria y escala en la clasificación de la Liga Nacional

<b>34' ¡AMARILLA! </b>Carlos Palma, jugador del Motagua, es amonestado.<br /><br /><b>32' ¡GOOOOOOLLL DEL MOTAGUA! </b>Tremendo pase filtrado de Droopy Gómez a Jefryn Macías y este manda un centro raso para que el panameño Jorge Luis Serrano definiera eludiendo la marca del portero Perelló. 2-0 ganan los azules.<br /><br /><b>27'</b> Los azules más cómodos en el terreno de juego tras el primer gol de la noche. Victoria lo intenta con jugadas aisladas.<br /><br /><b>21' ¡GOOOOOLLLL DEL MOTAGUA! </b>Denis Meléndez marca el primero de los azules después de un jugadón del panameño Serrano. Mandó el pase y solamente llegó a cerrar la pinza.