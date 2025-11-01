Jerry Bengtson sufrió una fractura en la tráquea: médico del Olimpia explica la grave lesión y el tiempo de baja

Otra pésima noticia para Olimpia tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana. Su capitán Jerry Bengtson estará de baja por lo menos un mes luego de sufrir una fractura en la tráquea. Alrededor del minuto 15 del partido contra Alajuelense, el delantero recibió un fuerte golpe por parte de un defensor rival, con el antebrazo impactando directamente en el cuello, lo que le ha provocado la dura lesión.

Sin embargo, Bengtson pudo terminar el encuentro hasta que salió de cambio. Pero unas horas más tarde fue llevado al hospital donde determinaron que tiene una fractura en la tráqua que le dificultó respirar. Así lo ha confirmado el médico de Olimpia, Alfredo Pineda. "El día de ayer, Jerry al minuto 15, sufrió un traumatismo al pelear una pelota con el antebrazo de uno de los defensas en el cuello, esta lesión le produjo una fractura de tráquea pequeña. Gracias al Señor lo que le permitió terminar el partido. Jerry jugó con esa lesión, el se reportó, lo revise y me dijo que tenía malestar y dolor, nada más. Siguió jugando casi hasta el final del partido cuando se cambia", comienza explicando el doctor de los albos. "Me dijo que sentía dolor, que había escupido un poquito de sangre y se fue a su casa. Ya en su casa, desgraciadamente, yo estuve en el dopping hasta las 12:30 de la noche y no lo pude revisar al final del partido", relata Pineda por medio de un video que publicó el club.

"Él me llamó a las 12:10 de la noche, cuando llegue a mi casa lo llamé y me dijo que tenía dolor, que no había dormido, estaba disfónico, casi no escuchaba bien su voz, con mucho dolor. Me llamó la atención al decir que cuando se apretaba el cuello sentía como si se arrugara papel. Eso es un signo, patognomónico del enfisema pulmonar, ósea oxígeno fuera de los tejidos", asegura. "Inmediatamente le dije que era algo grave, que tenía que hospitalizarse. Tuvimos la ayuda de la doctora que lo está atendiendo, se le hizo una tomografía en donde se detectó la fisura de la tráquea y va a estar hospitalizado unas 72 horas para evitar infecciones y para que esa fisura de cierre con analgésicos y antiinflamatorio", añadió.