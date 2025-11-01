Jerry Bengtson sufrió una fractura en la tráquea: médico del Olimpia explica la grave lesión y el tiempo de baja

"Él me llamó a las 12:10 de la noche, cuando llegue a mi casa lo llamé y me dijo que tenía dolor, que no había dormido, estaba disfónico, casi no escuchaba bien su voz, con mucho dolor. Me llamó la atención al decir que cuando se apretaba el cuello sentía como si se arrugara papel. Eso es un signo, patognomónico del enfisema pulmonar, ósea oxígeno fuera de los tejidos", asegura."Inmediatamente le dije que era algo grave, que tenía que hospitalizarse. Tuvimos la ayuda de la doctora que lo está atendiendo, se le hizo una tomografía en donde se detectó la fisura de la tráquea y va a estar hospitalizado unas 72 horas para evitar infecciones y para que esa fisura de cierre con analgésicos y antiinflamatorio", añadió.