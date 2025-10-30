Centroamérica

Otra vergüenza para Honduras: ¡Alajuelense sepulta y elimina al Olimpia y se clasifica a la final de Copa Centroamericana!

Los leones hondureños se vieron disminuidos y quedaron descalificados de la Copa Centroamericana en su casa.

2025-10-30

Alajuelense, contra todo pronóstico, se clasificó a la final de la Copa Centroamericana﻿ en el Estadio Nacional de Tegucigalpa tras vencer en tanda de penales 3-0 a Olimpia. El partido de vuelta terminó 1-1, dejando un global de 2-2 entre ambos equipos. Así, los manudos se medirán en la final contra Xelajú.

En los penaltis se vivió un déjà vu de lo que le sucedió al Real España contra Xelajú. Fallaron los tres lanzadores; Mango Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché, y eso fue aprovechado por los costarricenses que en el trayecto del juego fueron mejores.

Durante los primeros minutos, Diego Campos intentó sorprender al portero de Olimpia, Edrick Menjívar, con disparos al 28’ y 35’, pero el guardameta estuvo muy atento y evitó cualquier peligro. Sin embargo, cuando Alajuelense dominaba, llegó el gol de los hondureños.

Al 37’, Jerry Bengtson protagonizó una jugada brillante al acomodar el balón de cabeza y cederlo de taquito a Jorge Benguché, quien con un potente remate rompió el marco de Washington Ortega para abrir el marcador. Los locales tomaron ventaja 1-0.

Antes del descanso, Anthony Hernández mostró su peligro constante. Al 44’, el atacante realizó un buen disparo, que nuevamente fue desviado fuera por la defensa de Olimpia, dejando la incertidumbre en el marcador.

En el complemento, Alajuelense apretó y al 56’, Ronaldo Cisneros remató con poca claridad, pero Menjívar respondió con una gran atajada enviando el balón al tiro de esquina. El dominio costarricense se hacía sentir en el campo.

Al 65’, Olimpia volvió a salvarse tras un potente remate de Rashir Parkins, que falló de forma inexplicable frente al arco. El guardameta albo y la defensa hondureña resistían la presión de los costarricenses, que dominaban a placer, pero sin ser certeros.

La recompensa llegó al 70’ con un gol de Anthony Hernández. Su disparo, desviado levemente por Elison Rivas, superó a Menjívar y empató el marcador, encendiendo la esperanza para Alajuelense de avanzar.

Con el empate, los entrenadores comenzaron a mover sus piezas, realizando varios cambios para intentar definir el partido durante el tiempo reglamentario y evitar la prórroga.

En los tiempos extras cada uno tuvo una clara, pero Alajuelense siguió siendo superior. Al 104’, desperdiciaron oportunidades claras ante una defensa de Olimpia que mostró debilidades, pero también se encontraron con grandes intervenciones del guardameta hondureño.

Al 107’, Olimpia se animó por fin con un remate de José Mario Pinto que se fue por un costado, demostrando que la lucha aún continuaba en la búsqueda del pase a la final, pero todo estaba escrito: el clasificado salía desde el manchón de penal.

La tanda fue funesta para los de Eduardo Espinel. Los tres lanzadores fallaron; Carlos Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché tuvieron dos oportunidades ante el adelanto del portero Ortega e increíblemente ambas oportunidades fueron dilapidadas. Con esto, Alajuelense ganó la serie 3-0 y se clasificó a la final para jugarla contra Xelajú de Guatemala.

- FICHA TÉCNICA -

(1) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Facundo Queiróz, Elison Rivas (Carlos Sánchez, 102'); Agustín Mulet (Marcos Montiel, 83'), Jamil Maldonado (Kevin López, 25'), José Mario Pinto, Michaell Chirinos (Maynor Arzú, 83'), Jorge Benguché y Jerry Bengtson (Dereck Moncada, 102').

DT: Eduardo Espinel (URU)

Goles: Jorge Benguche 37'.

Tarjetas amarillas: Maynor Arzú, Elsion Rivas, José Mario Pinto.

Tarjetas rojas: No hubo.

(1) ALAJUELENSE - Washington Ortega; Ronald Matarrita, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Fernando Piñar (Deylan Aguilar, 97'); Celso Borges (Aarón Salazar, 81'), Creichel Pérez (Alejandro Bran, 97'), Rashir Parkins (Tristan Démétrius, 116'), Diego Campos (Jeison Lucumí, 64'); Anthony Hernández (Santiago van der Putten, 110') y Ronaldo Cisneros (Doryan Rodríguez, 81').

DT: Óscar Ramírez

Goles: Anthony Hernández 71'.

Tarjetas amarillas: Jeison Lucumí, Doryan Rodríguez, Deylan Aguilar, Washington Ortega.

Tarjetas rojas: No hubo.

**

Incidencia: El global terminó 2-2; Alajuelense clasifica a la final en tanda de penales (0-3)

Estadio: Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa

Árbitro: Pierre-Luc Lauziére (CAN)

