Otra vergüenza para Honduras: ¡Alajuelense sepulta y elimina al Olimpia y se clasifica a la final de Copa Centroamericana!

<b>(1) OLIMPIA - </b>Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Facundo Queiróz, Elison Rivas (Carlos Sánchez, 102'); Agustín Mulet (Marcos Montiel, 83'), Jamil Maldonado (Kevin López, 25'), José Mario Pinto, Michaell Chirinos (Maynor Arzú, 83'), Jorge Benguché y Jerry Bengtson (Dereck Moncada, 102').<br /><br />DT: Eduardo Espinel (URU)<br /><br />Goles: Jorge Benguche 37'.<br /><br />Tarjetas amarillas: Maynor Arzú, Elsion Rivas, José Mario Pinto.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<b>(1) ALAJUELENSE - </b>Washington Ortega; Ronald Matarrita, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Fernando Piñar (Deylan Aguilar, 97'); Celso Borges (Aarón Salazar, 81'), Creichel Pérez (Alejandro Bran, 97'), Rashir Parkins (Tristan Démétrius, 116'), Diego Campos (Jeison Lucumí, 64'); Anthony Hernández (Santiago van der Putten, 110') y Ronaldo Cisneros (Doryan Rodríguez, 81').<br /><br />DT: Óscar Ramírez<br /><br />Goles: Anthony Hernández 71'.<br /><br />Tarjetas amarillas: Jeison Lucumí, Doryan Rodríguez, Deylan Aguilar, Washington Ortega.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br />**<br /><br />Incidencia: El global terminó 2-2; Alajuelense clasifica a la final en tanda de penales (0-3)<br /><br />Estadio: Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa<br /><br />Árbitro: Pierre-Luc Lauziére (CAN)