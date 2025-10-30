¡De ver para creer! Aficionado el Saprissa llega identificado para apoyar al Olimpia: "Alajuelense es nuestro archirrival"

Durante una transmisión en vivo por las redes sociales de Diario DIEZ, el periodista Erlin Varela encontró una reacción que muchos aficionados se sorprendieron de inmediato.

En la previa del juego por la vuelta de la semifinal del clásico entre Olimpia y Alajuelense en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, hubo una historia imborrable.

Tres personas caminaba identificados con la camisa del Olimpia y uno estaba hablando del triunfalismo, pero el más adulto sorprendió de inmediato al decir, "yo soy tico".

"Soy aficionado de Saprissa. Hoy soy un hondureño más. Pero ningún saprissista apoyará a la Liga", fueron sus frases contundente y con orgullo posando con la camisa del León.

Y agregó exponiendo la hermandad entre el León y el Monstruo Morado: "Con Olimpia somos equipos a fines. Tenemos las mismas canciones de la barra con Saprissa".

Dejó claro, con otro equipo costarricense lo apoya. De eso no tiene duda, menos Alajuelense. "Jamás, ahorita que vino Cartaginés y con respeto lo apoye", en referencia al duelo con Motagua.

Y antes de irse para las gradas a disfrutar del encuentro donde solamente uno avanzará a la gran final de la Copa Centroamericana, el aficionado lanzó otra frase: "Motagua es como la Liga, no podia apoyarlo".