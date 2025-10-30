¡De ver para creer! Aficionado el Saprissa llega identificado para apoyar al Olimpia: "Alajuelense es nuestro archirrival"

Tres personas caminaba identificados con la camisa del Olimpia y uno estaba hablando del triunfalismo, pero el más adulto sorprendió de inmediato al decir, <b>"yo soy tico".</b>"Soy aficionado de Saprissa. Hoy soy un hondureño más. <b>Pero ningún saprissista apoyará a la Liga"</b>, fueron sus frases contundente y con orgullo posando con la camisa del León.Y agregó exponiendo la hermandad entre <b>el León y el Monstruo Morado: </b>"Con Olimpia somos equipos a fines. Tenemos las mismas canciones de la barra con Saprissa".Dejó claro, con otro equipo costarricense lo apoya. De eso no tiene duda, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/celso-borges-conferencia-olimpia-revela-claves-alajuelense-copa-centroamericana-BE27981550" target="_blank">menos Alajuelense</a></b>. "Jamás, ahorita que vino Cartaginés y con respeto lo apoye", en referencia al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/cartagines-elimina-al-motagua-por-repechaje-champions-de-concacaf-2026-OJ27959337" target="_blank">duelo con Motagua.</a></b>Y antes de irse para las gradas a disfrutar del encuentro donde solamente uno avanzará a la gran final de la Copa Centroamericana, el aficionado lanzó otra frase: "Motagua es como la Liga, no podia apoyarlo".