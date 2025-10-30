Jeaustin Campos da la cara tras la eliminación y se refiere a los horrores de Real España: "Nunca en mi vida había visto algo así"

Jeaustin Campos, entrenador del Real España, analizó con visible dolor la eliminación de su equipo en la Copa Centroamericana, luego de un partido que parecía tener controlado hasta los últimos minutos. Con serenidad, pero también con frustración, repasó los momentos claves del encuentro, las decisiones tomadas y la falta de efectividad en los penales que terminaron costando el pase a la gran final. Durante la conversación, el técnico reconoció errores, defendió la entrega de sus jugadores y subrayó que las estadísticas respaldan el esfuerzo mostrado en la cancha. Aunque la derrota dolió, dejó claro que su equipo compitió de manera digna, que aprendieron lecciones valiosas y que mantienen la frente en alto, tras entrevista con Deportes TVC.

DECLARACIONES

Una eliminación muy dolorosa en Copa Centroamericana

No, muy doloroso. La verdad que he vivido partidos similares donde hemos tomado las mismas decisiones y han sido buenos cierres. Ayer es inexplicable porque hay situaciones que uno no puede explicarse, al final los datos matan opiniones, ¿no? Porque puedo decir que en la quinta ocasión fue que anotamos de las que tuvimos. Tuvimos tres chances para hacer el 2-0, también dos muy cerca de que nos empataran, ahí fue donde cambiamos un poco la idea. Faltaban tres minutos para el tiempo normal y cerramos bien los espacios, tuvimos tres chances para alejar la pelota de nuestra área, no lo hicimos. Creo que eso tiene que ver con la experiencia de manejar este tipo de partidos. Al final tuvimos tres chances en el tiempo normal para salir con ventaja y no ir a los penales, y tres penales de ventaja para poder ir a la final. La verdad que nunca en mi vida había visto algo así. Todo se me estaba dando por el esfuerzo de los muchachos, que tengo que respetarlos: hicieron un trabajo espectacular, corrieron, metieron, pero son de esas cosas que solo Dios nos puede explicar con el tiempo. Muy dolidos porque los muchachos provocaron que las cosas sucedieran de otra manera, y hay frustración porque no se dieron. ¿Se arrepiente de algo, de alguna decisión que tomó, por ejemplo, en los cambios?

Bueno, es que te lo voy a decir, los últimos cambios tenía que aprovechar la última ventana con dos sustituciones. ¿Y en tres minutos qué hubiese pasado? El cambio fue al final, he ganado más de cuarenta partidos de esa manera, he cerrado campeonatos así, y la verdad que todos provocamos que se dieran las cosas de otra manera.