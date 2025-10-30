Centroamérica

Jeaustin Campos da la cara tras la eliminación y se refiere a los horrores de Real España: "Nunca en mi vida había visto algo así"

El entrenador de Real España aseveró que el equipo sí practicó penales y destacó el trabajo grupal a pesar de los errores.

    Jeaustin Campos le puso el pecho a las balas tras la eliminación por Copa Centroamericana.

     Mario O. Figueroa
Jeaustin Campos, entrenador del Real España, analizó con visible dolor la eliminación de su equipo en la Copa Centroamericana, luego de un partido que parecía tener controlado hasta los últimos minutos. Con serenidad, pero también con frustración, repasó los momentos claves del encuentro, las decisiones tomadas y la falta de efectividad en los penales que terminaron costando el pase a la gran final.

Durante la conversación, el técnico reconoció errores, defendió la entrega de sus jugadores y subrayó que las estadísticas respaldan el esfuerzo mostrado en la cancha. Aunque la derrota dolió, dejó claro que su equipo compitió de manera digna, que aprendieron lecciones valiosas y que mantienen la frente en alto, tras entrevista con Deportes TVC.

¿Qué dice la historia? Olimpia, con ventaja en la serie histórica contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica

DECLARACIONES

Una eliminación muy dolorosa en Copa Centroamericana
No, muy doloroso. La verdad que he vivido partidos similares donde hemos tomado las mismas decisiones y han sido buenos cierres. Ayer es inexplicable porque hay situaciones que uno no puede explicarse, al final los datos matan opiniones, ¿no? Porque puedo decir que en la quinta ocasión fue que anotamos de las que tuvimos. Tuvimos tres chances para hacer el 2-0, también dos muy cerca de que nos empataran, ahí fue donde cambiamos un poco la idea. Faltaban tres minutos para el tiempo normal y cerramos bien los espacios, tuvimos tres chances para alejar la pelota de nuestra área, no lo hicimos.

Creo que eso tiene que ver con la experiencia de manejar este tipo de partidos. Al final tuvimos tres chances en el tiempo normal para salir con ventaja y no ir a los penales, y tres penales de ventaja para poder ir a la final. La verdad que nunca en mi vida había visto algo así. Todo se me estaba dando por el esfuerzo de los muchachos, que tengo que respetarlos: hicieron un trabajo espectacular, corrieron, metieron, pero son de esas cosas que solo Dios nos puede explicar con el tiempo. Muy dolidos porque los muchachos provocaron que las cosas sucedieran de otra manera, y hay frustración porque no se dieron.

¿Se arrepiente de algo, de alguna decisión que tomó, por ejemplo, en los cambios?
Bueno, es que te lo voy a decir, los últimos cambios tenía que aprovechar la última ventana con dos sustituciones. ¿Y en tres minutos qué hubiese pasado? El cambio fue al final, he ganado más de cuarenta partidos de esa manera, he cerrado campeonatos así, y la verdad que todos provocamos que se dieran las cosas de otra manera.

Portero del Xelajú sorprende al revelar por qué Real España falló cuatro penales en la tanda: "Al final funcionó"


¿Cuál fue su desconcentración?
Pues es parte de esto. Mira, esto es muy difícil, porque ahora todo el mundo puede opinar, pero ahí están los datos. La gente puede decir que los cambios, que aquel jugador no estuvo, que faltó esto o lo otro, pero ahí están los datos estadísticos de cada momento. Después de que Hugo saca una y la pelota nos pega en el poste, ¿qué necesidad había? Ya faltaban tres o cuatro minutos. Lo normal que hace todo equipo es cerrar espacios, y el partido ya estaba transcurriendo.

O sea, veinte segundos fue la diferencia y dos o tres malas decisiones dentro del campo, que son parte del aprendizaje de los nuevos muchachos. Yo siento que el transcurso normal del partido, con nuestras virtudes y defectos, fue bien llevado. La diferencia fueron segundos y muchas cosas más que pasaron, como esa pelota que no entró en el tiempo suplementario. Tuvimos tres veces la oportunidad de anotar el penal que marcara la diferencia para ir a la final.

Dice Devron García que practicaron penales
Sí, precisamente, porque también la gente puede decir: “¿Cómo es que él tiró?”. Pero eran los más efectivos en la práctica. En realidad, claro, no es lo mismo lanzar un penal en un entrenamiento que en un partido de esa magnitud, donde te estás jugando el pase a la final. Yo sé que hay muchísimo implícito en lanzar un penal en esas circunstancias, pero es parte de ello. No voy a decir que ni los jugadores ni el cuerpo técnico.

Creo que jugadores y cuerpo técnico fuimos cómplices de un bonito partido que merecíamos mucho más de lo que nos llevamos. Todo el equipo trabajó para tener un campeonato de Concacaf de la mejor manera. Nos tocó el grupo más difícil, luego Plaza Amador, súper complicado. En todos esos minutos creo que fuimos superiores y no se nos dio, pero estamos unidos y con la frente en alto, porque llegar hasta donde llegamos con el proyecto que llevamos es muy satisfactorio. El aficionado y los jugadores debemos ver a todos a los ojos con orgullo, porque hicimos un torneo honesto y profesional, aunque pudo haber sido mejor.

