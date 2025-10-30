Centroamérica

Hugo Viegas lamenta la dolorosa eliminación y explica qué le faltó a Real España: "Lo dejamos ir nosotros"

El segundo entrenador de la 'Máquina' lamentó la ocasiones de gol que desaprovecharon durante todo el encuentro.

2025-10-30

Real España dejó escapar el boleto a la final de la Copa Centroamericana en los últimos segundos. La 'Máquina' después tuvo la oportunidad de sellar la clasificación en la tanda de penales ya que Xelajú había fallado tres lanzamientos, pero de manera increíble todos erraron a excepción de Devron García (1-1; 2-1).

Tras sufrir la insólita eliminación en Guatemala, Hugo Viegas, asistente del sancionado técnico Jeaustin Campos, dio la cara en conferencia de prensa y reconoce que "el partido lo dejamos ir nosotros". También explica que la dolorosa caída no fue por la mentalidad de sus jugadores y felicitó a los 'Superchivos' por la clasificación.

"¿Qué nos faltó? El gol. Hicimos una buena presión. En el tiempo extra tuvimos goles debajo del arco. Ellos erraron tres penales y las tuvimos nosotros, en eso se resume. Tuvimos un montón de situaciones de gol para cerrar el partido, nos descuidamos en el último segundo. La verdad es que solo eso puedo decir", comentó un decepcionado Viega.

"Estaba cerrado el partido, cometimos errores en la salida y eso nos cuesta el gol. El partido lo dejamos ir nosotros", admite el segundo entrenador de los aurinegros.

Seguidamente, Viegas mostró grandeza deportiva al felicitar públicamente a su adversario por lograr al pase a la final del certamen.

"Quiero felicitar a Amarini, al cuerpo técnico y a los muchachos que hicieron un esfuerzo, nunca aflojaron. El apoyo de la gente... mis felicitaciones y mi respeto, están en la final. Hicieron un esfuerzo extra para empatar el partido y después también ganarlo por penales", expresó.

"Lo de Buba está para tapar y le está yendo bien. Hoy el equipo se paró bien, con chicos de 19-20 años, tuvieron la personalidad para jugar en un estadio lleno, de repente hay situciaciones que pesa un poco la experiencia, pero ellos van madurando. Tenemos un equipo que va agarrando experiencia", añadió.

Preguntado si los jugadores no pueden aguantar la presión en los últimos minutos, Viega explicó que "no sé si es mental, a veces es falta de concentración. Eso pesa un poquito en la toma de decisiones, de cerrar un partido que ya estaba ganado, saber manejar los momentos, pero no solamente de los jóvenes, sino de la gente de experiencia".

"Cuando nos empatan decaemos un poquito, pero luego retomamos el juego con los cambios, que no entraron mal, y empezamos a crear situciones de gol. No creo que sea mental, pero a veces es un poco falta de atención", sostuvo.

