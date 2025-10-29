¡Insólita eliminación! Xelajú dejó sin gran final de Copa Centroamericana a Real España que falló cuatro penales

Xelajú se convirtió en el primer finalista de la Copa Centroamericana 2025 al derrotar en una dramática tanda de penales (2-1) al Real España, tras un intenso empate global que se definió en el estadio Mario Camposeco de Guatemala. Los chapines avanzaron gracias a su temple desde los once pasos y a la fortuna que esta vez no acompañó a los hondureños, que erraron cuatro lanzamientos.El encuentro fue una verdadera batalla desde el arranque. Real España salió con determinación y tuvo las primeras opciones claras en los pies de Nixon Cruz y Jhow Benavídez, pero el arquero Silva respondió con reflejos felinos. El VAR revisó una posible falta dentro del área a favor de Xelajú, pero la árbitra estadounidense determinó que no había penal. En los primeros minutos, los catrachos dominaban y la afición local contenía la respiración.