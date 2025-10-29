¡Insólita eliminación! Xelajú dejó sin gran final de Copa Centroamericana a Real España que falló cuatro penales

Xelajú se convirtió en el primer finalista de la Copa Centroamericana 2025 al derrotar en una dramática tanda de penales (2-1) al Real España, tras un intenso empate global que se definió en el estadio Mario Camposeco de Guatemala. Los chapines avanzaron gracias a su temple desde los once pasos y a la fortuna que esta vez no acompañó a los hondureños, que erraron cuatro lanzamientos. El encuentro fue una verdadera batalla desde el arranque. Real España salió con determinación y tuvo las primeras opciones claras en los pies de Nixon Cruz y Jhow Benavídez, pero el arquero Silva respondió con reflejos felinos. El VAR revisó una posible falta dentro del área a favor de Xelajú, pero la árbitra estadounidense determinó que no había penal. En los primeros minutos, los catrachos dominaban y la afición local contenía la respiración.

El primer gol llegó en el segundo tiempo. Un preciso tiro de esquina de Jhow Benavídez permitió a Daniel Aparicio conectar un cabezazo letal para poner el 1-0 a favor del Real España. A partir de ahí, los aurinegros se acercaban a la final, y el guardameta Luis “Buba” López se erigía en figura con tapadas memorables ante los remates de Jorge Aparicio y Steven Cárdenas, quien incluso estrelló un balón en el travesaño. Sin embargo, la resistencia hondureña se quebró en la última jugada del encuentro. Al minuto 90+6, Juan Cardona empujó la pelota al fondo de la red para decretar el 1-1 global y forzar los tiempos extra. En el alargue, el drama continuó cuando Brayan Moya tuvo el gol de la clasificación en el minuto 119, pero falló increíblemente frente al arco. Silva, héroe silencioso del cuadro quetzalteco, mantuvo viva la ilusión de su equipo.