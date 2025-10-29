Xelajú espera a duro rival: ¿cuándo se jugará la final de la Copa Centroamericana 2025? Fechas y formato del torneo

Real España vivió una auténtica pesadilla en Guatemala y quedó eliminado de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025, tras caer en la tanda de penales ante el Xelajú MC, luego de empatar 2-2 en el marcador global. La Máquina acarició la final, pero terminó despidiéndose del torneo de la forma más dolorosa. El conjunto dirigido por Jeaustin Campos ganaba 1-0 en el estadio Mario Camposeco gracias a un gol de Daniel Aparicio, resultado que los clasificaba directamente a la gran final. Sin embargo, una mala salida de Brayan Moya al 90+5 provocó el tanto del empate para los guatemaltecos, llevando la serie al tiempo extra.

Durante los treinta minutos adicionales ninguno de los dos equipos logró romper la paridad, por lo que el pase a la final se definió desde los once pasos. En la tanda, el portero hondureño Luis “Buba” López fue la gran figura, atajando dos de los cinco penales cobrados por Xelajú. Pese a la espectacular actuación de Buba, Real España tuvo tres oportunidades para sellar la clasificación y no las aprovechó. Los aurinegros fallaron los lanzamientos claves, y el golpe final llegó cuando Brayan Moya, protagonista del error en el empate, falló el último penal que sentenció la eliminación. El resultado final fue 2-2 en el global y 2-1 a favor de Xelajú en la tanda de penales, dejando fuera al conjunto sampedrano, que vio escapar su sueño internacional en el último suspiro del partido y no aprovechó la brillante actuación de su portero desde los 11 pasos.

JUGOSO PREMIO PARA EL CAMPEÓN

El campeón de la Copa Centroamericana 2025 se llevará un jugoso premio económico de 600,000 dólares (aproximadamente 15.7 millones de lempiras). No obstante, Olimpia podría llevarse 640,000 dólares (unos 16.8 millones de lempiras) en caso de ganar el título, ya que finalizó como líder de su grupo, lo que le otorga un bono adicional de 40,000 dólares.

Por su parte, el subcampeón del torneo recibirá 400,000 dólares (alrededor de 10.5 millones de lempiras). En caso de que Olimpia termine en esa posición, su condición de líder de grupo también le permitiría sumar el bono de 40,000 dólares, alcanzando un total de 440,000 dólares (unos 11.5 millones de lempiras).



¿CUÁNDO ES LA FINAL DE COPA CENTROAMERICANA?

La gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025 se disputará entre el 25 y el 27 de noviembre la ida, y entre el 2 y el 4 de diciembre la vuelta. Xelajú MC ya tiene asegurado su lugar en la serie decisiva, luego de eliminar a Real España en semifinales, y ahora aguarda por su rival, que saldrá del cruce entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, dos gigantes del área que buscarán su boleto a la gran cita. Cabe recordar que el equipo de Eduardo Espinel no puede confiarse: la Liga Deportiva Alajuelense es el bicampeón actual de la Copa Centroamericana y el único club que ha ganado el título, ya que esta es apenas la tercera edición del certamen.

Los manudos de Costa Rica levantaron el trofeo en las dos ocasiones anteriores, ambas ante Real Estelí, y nuevamente están a un paso de lograr una nueva hazaña; sin embargo, enfrente tendrán a un aguerrido León decidido a buscar la corona del torneo.

FORMATO DE LA GRAN FINAL DE COPA CENTROAMERICANA