Xelajú espera a duro rival: ¿cuándo se jugará la final de la Copa Centroamericana 2025? Fechas y formato del torneo

La gran final de la <b>Copa Centroamericana 2025 </b>será a dos partidos, como en las ediciones pasadas. Al igual que se hizo en toda la fase final, el primer criterio de desempate es el gol de visitante. Si igualan en el resultado global, se consagrará campeón el equipo con mayor cantidad de goles convertidos en el estadio de su rival.Si esto queda igualado también, se disputarán dos tiempos extras de 15 minutos en donde no cuenta más el gol de visitante. En caso de que se mantenga el empate, la final se definirá desde la tanda de penales.