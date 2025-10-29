Centroamérica

¡Zafarrancho en Guatemala! Aficionados del Real España y Xelajú se van a los golpes previo a la semifinal de Copa Centroamericana

Hinchas del Real España y Xelajú se fueron a los puños en la previa del choque por la vuelta de la semifinal de Copa Centroamericana.

2025-10-29

El ambiente previo al partido de semifinales de la Copa Centroamericana entre Real España y Xelajú se vio empañado por un violento enfrentamiento entre aficionados de ambos equipos. Lo que debía ser una jornada de fiesta y apoyo al fútbol regional terminó convirtiéndose en un lamentable episodio de agresiones.

Según reportes, comenzó cuando la Mega Barra del Real España realizaba su tradicional recorrido hacia el estadio, lanzando confeti, humo y cánticos de apoyo a su equipo. Sin embargo, el ambiente se tensó cuando un grupo de seguidores de Xelajú empezó a lanzar piedras hacia los buses en los que se transportaban los aurinegros. Esto provocó la furia de los aficionados catrachos, quienes se bajaron de los vehículos para enfrentarse con los locales.

Jorge Serrano, el más autocrítico por la humillación del Motagua: "Da vergüenza; el calendario de la Liga no nos ha ayudado"

De acuerdo con los videos que rápidamente circularon en redes sociales, los grupos comenzaron a discutir y, en cuestión de segundos, la situación escaló a golpes. Se observaron puñetazos, patadas y empujones entre los aficionados, mientras otros intentaban separar sin éxito a los más exaltados.

La violencia fue tal que varios comenzaron a lanzarse objetos contundentes, incluyendo botellas y latas de cerveza, lo que aumentó el pánico entre las personas que se encontraban en los alrededores. Luego del brutal enfrentamiento, las ambulancias llegaron al lugar del zafarrancho para llevarse a los heridos al hospital más cercano.

Esto surge seis días después de que los jugadores de Olimpia recibieran un atentado criminal de los hinchas de la Liga Deportiva Alajuelense en las calles aledañas del Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela.

El dardo del presidente del Cartaginés al Piojo Herrera: "No quiero acordarme de ese señor en un momento tan feliz"


Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Copa Centroamericana
|