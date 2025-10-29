¡Zafarrancho en Guatemala! Aficionados del Real España y Xelajú se van a los golpes previo a la semifinal de Copa Centroamericana

De acuerdo con los videos que rápidamente circularon en redes sociales, los grupos comenzaron a discutir y, en cuestión de segundos, la situación escaló a golpes. Se observaron puñetazos, patadas y empujones entre los aficionados, mientras otros intentaban separar sin éxito a los más exaltados.La violencia fue tal que varios comenzaron a lanzarse objetos contundentes, incluyendo botellas y latas de cerveza, lo que aumentó el pánico entre las personas que se encontraban en los alrededores. Luego del brutal enfrentamiento, las ambulancias llegaron al lugar del zafarrancho para llevarse a los heridos al hospital más cercano. Esto surge seis días después de que los jugadores de Olimpia recibieran un atentado criminal de los hinchas de la Liga Deportiva Alajuelense en las calles aledañas del Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela.