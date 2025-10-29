¡Zafarrancho en Guatemala! Aficionados del Real España y Xelajú se van a los golpes previo a la semifinal de Copa Centroamericana

El ambiente previo al partido de semifinales de la Copa Centroamericana entre Real España y Xelajú se vio empañado por un violento enfrentamiento entre aficionados de ambos equipos. Lo que debía ser una jornada de fiesta y apoyo al fútbol regional terminó convirtiéndose en un lamentable episodio de agresiones.

Según reportes, comenzó cuando la Mega Barra del Real España realizaba su tradicional recorrido hacia el estadio, lanzando confeti, humo y cánticos de apoyo a su equipo. Sin embargo, el ambiente se tensó cuando un grupo de seguidores de Xelajú empezó a lanzar piedras hacia los buses en los que se transportaban los aurinegros. Esto provocó la furia de los aficionados catrachos, quienes se bajaron de los vehículos para enfrentarse con los locales.