El dardo del presidente del Cartaginés al Piojo Herrera: "No quiero acordarme de ese señor en un momento tan feliz"

En el entorno del Club Sport Cartaginés no quieren saber nada de la Selección de Costa Rica, menos de su técnico, el mexicano Javier "Piojo" Herrera, quien ha ninguneado el trabajo que se viene haciendo en el conjunto brumosos.

Leonardo Vargas, presidente de la institución azulona tica, sentía una gran satisfacción por haber clasificado a la Champions de la Concacaf a costillas de Motagua. El dirigente fue abordado por la prensa en la zona mixta del estadio Nacional de Tegucigalpa y ahí no se aguantó.

¿Qué tanto le sirve este triunfo de cara a lo que viene? Además, Miguel Herrera dijo que no convocaba jugadores de Cartaginés porque el equipo no dio el paso. Ahora lo dieron, ¿qué opina?, le preguntaron. "No quiero acordarme de ese señor en un momento tan feliz para mí, entonces ahí que que siga analizando las cosas de la forma equivocada en que las analiza. Ya eso es un tema con él", adujo.