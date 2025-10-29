Centroamérica

El dardo del presidente del Cartaginés al Piojo Herrera: "No quiero acordarme de ese señor en un momento tan feliz"

El presidente de los de Cartago, Leonardo Vargas, estuvo en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

2025-10-29

En el entorno del Club Sport Cartaginés no quieren saber nada de la Selección de Costa Rica, menos de su técnico, el mexicano Javier "Piojo" Herrera, quien ha ninguneado el trabajo que se viene haciendo en el conjunto brumosos.

Leonardo Vargas, presidente de la institución azulona tica, sentía una gran satisfacción por haber clasificado a la Champions de la Concacaf a costillas de Motagua. El dirigente fue abordado por la prensa en la zona mixta del estadio Nacional de Tegucigalpa y ahí no se aguantó.

¿Qué tanto le sirve este triunfo de cara a lo que viene? Además, Miguel Herrera dijo que no convocaba jugadores de Cartaginés porque el equipo no dio el paso. Ahora lo dieron, ¿qué opina?, le preguntaron. "No quiero acordarme de ese señor en un momento tan feliz para mí, entonces ahí que que siga analizando las cosas de la forma equivocada en que las analiza. Ya eso es un tema con él", adujo.

"Este triunfo nos llena mucho a mí y a mi familia, porque hacía días no ganábamos nada, se hacen muchos cuestionamientos y se hacen esfuerzos en otros ámbitos de la institución y lo importante en el fútbol es ganar y lo conseguimos", decía en los pasillos del estadio capitalino Leonardo Vargas.

Respecto al trabajo que han venido haciendo como directiva, ha dicho. "El trabajo que hemos puesto, la mística que hemos impulsado en el equipo, hemos tratado de tener un buen grupo siempre, con personas que no son buenas para la institución hemos tomado acciones para eso y creo que poco a poco Cartaginés va a seguir creciendo".

”Es complicado el tema económico de nosotros, pero muy contento y a pesar del optimismo que traía, también traía otra parte que me hacía pensar en tantas que he vivido con Cartago. Creo que poco a poco el equipo seguirá creciendo”.

