Enorme fracaso del Motagua: Cartaginés barre al "Ciclón" y lo deja sin Champions de Concacaf 2026

MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 4- Luis Vega (Adner Vega 76'), 17- Clever Portillo; 12- Marcelo Santos, 8- Denis Meléndez (Maicol Cabrera 60'), 7- Jorge Serrano (Carlos Argueta 60'), 10- Rodrigo Gómez, 27- Jeffryn Macías (Mathías Vázquez 55'); 29- John Oliveira.GOLES: Clever Portillo 71' | AMARILLAS: Marcelo Santos, John Kleber, Cristopher Meléndez | ROJAS: Marcelo Santos | DT: Javier López. CARTAGINÉS: 1- Kevin Briceño; 20- Diego Mesén, 15- Luis Flores, 23- Everardo Rubio, 26- Bernald Alfaro (Cristopher Núñez 72'); 24- Suhander Zúñiga (Marcelo Pereira 76'), 6- Claudio Montero (Douglas López 72'), 18- Carlos Barahona, 22- Jesús Batiz (Giancarlo Castro 63'); 9- Mauro Quiroga y 21- Marco Ureña (José Mora 75').GOLES: Bernald Alfaro 56', Marcos Ureña 73' y Mauro Quiroga 78' | AMARILLAS: Claudio Montero y Suhander Zúniga | ROJAS: Dariel Castrillo | DT: Andrés Carevic.