Centroamérica

Enorme fracaso del Motagua: Cartaginés barre al "Ciclón" y lo deja sin Champions de Concacaf 2026

Cartaginés goleó 4-1 en el global y eliminó al Motagua rumbo a la Champions de Concacaf 2026.

2025-10-28

¡Tremendo fracaso! El Motagua quedó eliminado del repechaje rumbo a la Concacaf Champions Cup 2026 tras ser derrotado 3-1 por el Cartaginés de Costa Rica, en un duelo disputado en suelo hondureño donde el “Ciclón Azul” mostró actitud, pero terminó siendo superado con claridad. El conjunto dirigido por Javier López no logró sostener su buen arranque y fue víctima de sus propios errores defensivos.

Durante la primera mitad, el cuadro hondureño tuvo las más claras. Al minuto 19, John Oliveira estuvo cerca con un potente cabezazo que obligó al arquero Briceño a salvar de forma espectacular. Cristopher Meléndez también estuvo a punto de abrir el marcador con un remate que rozó el travesaño, mientras el Cartaginés apostaba por la velocidad de Claudio Montero y la movilidad del hondureño Jesús Batiz.

Cartaginés accede a la Champions de la Concacaf 2026: Estos son todos los equipos clasificados al torneo

Sin embargo, el complemento fue un verdadero calvario para Motagua. Al 56’, Bernald Alfaro abrió la cuenta tras una gran jugada de Batiz, poniendo el 1-0 para los locales. Poco después, el árbitro expulsó a Marcelo Santos por reclamos airados, dejando al “Ciclón” con uno menos y complicando cualquier intento de reacción. A partir de ahí, el conjunto costarricense tomó el control absoluto del encuentro.

Clever Portillo devolvió la esperanza a los azules con un golazo al minuto 70, clavando un derechazo en el ángulo para el empate momentáneo 1-1. Pero la alegría duró poco. Apenas tres minutos más tarde, Marcos Ureña volvió a adelantar a los ticos con un disparo imposible para Luis Ortiz, aprovechando una desatención de la zaga motagüense.

Motagua quedó eliminado en el repechaje rumbo a la Champions de Concacaf. FOTOS: DAVID ROMERO | ESTALIN IRÍAS.

Motagua quedó eliminado en el repechaje rumbo a la Champions de Concacaf. FOTOS: DAVID ROMERO | ESTALIN IRÍAS.

 (Mario O. Figueroa)

La estocada final llegó al 77’, cuando el argentino Mauro Quiroga sentenció el duelo con el tercer tanto, dejando sin opciones a un Motagua desdibujado en defensa. El Cartaginés celebró con su gente una clasificación histórica, mientras los hondureños bajaron los brazos sabiendo que el sueño internacional se había terminado.

Con esta derrota, el Motagua cierra una campaña irregular en el plano internacional, sin poder acceder a la próxima Champions Cup de Concacaf. El “Ciclón” deberá concentrarse ahora en la Liga Nacional, donde buscará recuperar el rumbo y reivindicarse ante una afición que esperaba mucho más de su equipo.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 4- Luis Vega (Adner Vega 76'), 17- Clever Portillo; 12- Marcelo Santos, 8- Denis Meléndez (Maicol Cabrera 60'), 7- Jorge Serrano (Carlos Argueta 60'), 10- Rodrigo Gómez, 27- Jeffryn Macías (Mathías Vázquez 55'); 29- John Oliveira.

GOLES: Clever Portillo 71' | AMARILLAS: Marcelo Santos, John Kleber, Cristopher Meléndez | ROJAS: Marcelo Santos | DT: Javier López.

CARTAGINÉS: 1- Kevin Briceño; 20- Diego Mesén, 15- Luis Flores, 23- Everardo Rubio, 26- Bernald Alfaro (Cristopher Núñez 72'); 24- Suhander Zúñiga (Marcelo Pereira 76'), 6- Claudio Montero (Douglas López 72'), 18- Carlos Barahona, 22- Jesús Batiz (Giancarlo Castro 63'); 9- Mauro Quiroga y 21- Marco Ureña (José Mora 75').

GOLES: Bernald Alfaro 56', Marcos Ureña 73' y Mauro Quiroga 78' | AMARILLAS: Claudio Montero y Suhander Zúniga | ROJAS: Dariel Castrillo | DT: Andrés Carevic.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Champions de Concacaf
|
Liga de Costa Rica