Cartaginés accede a la Champions de la Concacaf 2026: Estos son todos los equipos clasificados al torneo

El Cartagines de Costa Rica se convirtió este martes en el primer club, de los dos cupos en juego en la instancia de repechaje, en clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, esto después de eliminar en el mismísimo estadio Nacional de Tegucigalpa, en Honduras, al Motagua. Los brumosos dejaron en el camino al equipo catracho con marcador global de 1-4 y con ello acceden a la Champions de Concacaf 13 años después de no poder jugar en esas lides. Lo hacen bajo el mando de Andrés Carevic. El conjunto brumoso también pasó a ser el décimo quinto club que tiene su nombre en la competencia del próximo año, misma que tendrá el sorteo el martes 9 de diciembre. La competencia dará inicio en febrero y culminará con la final el sábado 30 de mayo de 2026.

La Concacaf Champions Cup se mantiene en un formato de eliminación directa y consta de cinco rondas: primera ronda, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Las primeras cuatro rondas se jugarán en series de ida y vuelta, mientras que la final, en la que se coronará al campeón de la región, se disputará a partido único. De los 27 clubes participantes, 22 comenzarán su participación en la primera ronda y cinco recibirán pase directo a los octavos de final, así lo informó el ente organizador, la Concacaf. Los equipos clasificados también son, de la Leagues Cup (tres clubes): Inter Miami de Lionel Messi (USA), LA Galaxy (USA), Seattle Sounders FC (USA), de la Liga MX (seis clubes): América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Pumas y Tigres. Por Canadá el Vancouver Whitecaps ya tiene su ticket.