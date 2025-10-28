Cartaginés accede a la Champions de la Concacaf 2026: Estos son todos los equipos clasificados al torneo

El <b>Cartagines </b>de Costa Rica se convirtió este martes en el primer club, de los dos cupos en juego en la instancia de repechaje, en clasificar a la <b>Copa de Campeones de la Concacaf 2026</b>, esto después de eliminar en el mismísimo estadio Nacional de Tegucigalpa, en Honduras, al <b>Motagua.</b>Los brumosos dejaron en el camino al equipo catracho <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/cartagines-elimina-al-motagua-por-repechaje-champions-de-concacaf-2026-OJ27959337" target="_blank">con marcador global de 1-4</a></b> y con ello acceden a la <b>Champions de Concacaf</b> 13 años después de no poder jugar en esas lides. Lo hacen bajo el mando de <b>Andrés Carevic.</b>El conjunto brumoso también pasó a ser el décimo quinto club que tiene su nombre en la competencia del próximo año, misma que tendrá el sorteo el martes 9 de diciembre. La competencia dará inicio en febrero y culminará con la final el sábado 30 de mayo de 2026.