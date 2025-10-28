Centroamérica

Carevic y su tremendo enfado con los jugadores del Cartaginés al mediotiempo contra Motagua, ¿qué pasó?

El enojo de Andrés Carevic fue con el hondureño Jesús Batiz por las desaplicaciones tácticas en el juego.

2025-10-28

El técnico argentino de Cartaginés, Andrés Carevic, mostró un tremendo enfado con sus jugadores durante el medio tiempo del partido contra Motagua, disputado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

A pesar del empate sin goles que se mantenía en ese momento, el estratega decidió reunir a su equipo en la cancha para darles un regaño contundente que reflejaba su insatisfacción con la actitud y el rendimiento en la primera mitad.

No obstante, el regaño iba dirigido hacia el hondureño Jesús Batiz por desaplicaciones tácticas. El malestar del sudamericano con el catracho fue desairoso y desagradable que hasta el Bambino Pons, reconocido narrador de la cadena ESPN se mostró sorprendido y lamentó la postura de Carevic.

El timonel de los brumosos no se mostró complacido con la forma en la que Batiz y sus compañeros estaban manejando el partido y les exigió mucho más, recordándoles la importancia del partido y del ahorro que trajeron de Costa Rica para buscar la clasificación a la Liga de Campeones de la CONCACAF.

El entrenador argentino fue puntual en señalarle a Batiz sobre los malos cierres que estaba haciendo y que no estaba concentrado en su labor dentro del campo. Los jugadores respondieron a la exigencia de Carevic con una actitud calmada y viéndolo fijamente ante su enojo.

