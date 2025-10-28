Carevic y su tremendo enfado con los jugadores del Cartaginés al mediotiempo contra Motagua, ¿qué pasó?

El técnico argentino de <b>Cartaginés</b>, <b>Andrés Carevi</b>c, mostró un tremendo enfado con sus jugadores <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/motagua-vs-cartagines-en-vivo-online-canal-transmision-espn-repechaje-champions-concacaf-KJ27953595" target="_blank">durante el medio tiempo del partido contra Motagua</a></b>, disputado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.A pesar del empate sin goles que se mantenía en ese momento, el estratega decidió reunir a su equipo en la cancha para darles un regaño contundente que reflejaba su insatisfacción con la actitud y el rendimiento en la primera mitad.No obstante, el regaño iba dirigido hacia el hondureño <b>Jesús Batiz </b>por desaplicaciones tácticas. El malestar del sudamericano con el catracho fue desairoso y desagradable que hasta el <b>Bambino Pons</b>, reconocido narrador de la cadena ESPN se mostró sorprendido y lamentó la postura de Carevic.