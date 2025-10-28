Carevic y su tremendo enfado con los jugadores del Cartaginés al mediotiempo contra Motagua, ¿qué pasó?

El técnico argentino de Cartaginés, Andrés Carevic, mostró un tremendo enfado con sus jugadores durante el medio tiempo del partido contra Motagua, disputado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

A pesar del empate sin goles que se mantenía en ese momento, el estratega decidió reunir a su equipo en la cancha para darles un regaño contundente que reflejaba su insatisfacción con la actitud y el rendimiento en la primera mitad.

No obstante, el regaño iba dirigido hacia el hondureño Jesús Batiz por desaplicaciones tácticas. El malestar del sudamericano con el catracho fue desairoso y desagradable que hasta el Bambino Pons, reconocido narrador de la cadena ESPN se mostró sorprendido y lamentó la postura de Carevic.