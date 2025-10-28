Motagua vs Cartaginés: ¡Los ticos barren la serie y echan al "Ciclón" del repechaje a la Champions de Concacaf!

<b>ALINEACIÓN DEL CARTAGINÉS: </b>1- Kevin Briceño; 20- Diego Mesén, 15- Luis Flores, 23- Everardo Rubio, 26- Bernald Alfaro; 24- Suhander Zúñiga, 6- Claudio Montero, 18- Carlos Barahona, 22- Jesús Batiz; 9- Mauro Quiroga y 21- Marco Ureña.<b>ALINEACIÓN DEL MOTAGUA: </b>22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, <b>4- Luis Vega, </b>17- Clever Portillo; 12- Marcelo Santos, 8- Denis Meléndez, 7- Jorge Serrano, 10- Rodrigo Gómez, 27- Jeffryn Macías; 29- John Oliveira.<b>BANCA DEL MOTAGUA:</b> Marlon Licona, Ricky Zapata, Maicol Cabrera, Carlos Argueta, Yoel Castillo, Luis Meléndez, Jonathan Núñez, Luis Santamaría, Mathías Vázquez, Carlos Mejía y John Turcios.<b>7:00 PM: ATENCIÓN:</b> En breve compartiremos las alineaciones de ambos equipos para el choque de vuelta por la Copa Centroamericana de Concacaf.<b>6:30 PM: ¡ATENCIÓN! </b>Motagua ya está instalado en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Los azules van por la revancha y el boleto a Champions de Concacaf.