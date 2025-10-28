Centroamérica

Motagua vs Cartaginés: ¡Los ticos barren la serie y echan al "Ciclón" del repechaje a la Champions de Concacaf!

EN DIRECTO | El Estadio Nacional alberga la vuelta del repechaje entre Motagua vs Cartaginés, por el boleto a Champions de Concacaf. GLOBAL: Motagua 1-4 Cartaginés.

GLOBAL: 1-4
Motagua
1
Cartaginés
3
2025-10-28

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL MOTAGUA VS CARTAGINÉS!

90+4': FINAL DEL PARTIDO: MOTAGUA 1-3 CARTAGINÉS. FOTOS: ESTALIN IRÍAS | DAVID ROMERO.

90': SE AGREGAN CUATRO MINUTOS MÁS AL PARTIDO.

77': ¡GOOOOOOOOOL DEL CARTAGINÉS! Mauro Quiroga anota de derecha el tercero del Cartaginés y prácticamente sentencia al Motagua en el repechaje.

73': ¡GOOOOOOOOOOL DEL CARTAGINÉS! Marcos Ureña mete un derechazo imposible para Ortiz tras tremenda desatención en la zaga defensiva del ciclón.

70': ¡GOOOOOOOOOOOL DEL MOTAGUA! Soberbio derechazo de Clever Portillo la coloca en el ángulo derecho del guardián Briceño. El Mimado regresa a la vida.

64': ¡TARJETA ROJA! Marcelo Santos se va expulsado tras insultar al árbitro. Motagua está prácticamente liquidado.

56': ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CARTAGINÉS! Jugadón del hondureño Jesús Batiz que sirve para Bernald Alfaro, y el tico mete un derechazo imposible para Luis Ortiz. Casi liquidado Motagua.

56': ¡CAMBIO EN MOTAGUA!
Entra: Mathías Vázquez.
Sale: Jeffryn Macías.

54': ATENCIÓN: Motagua sigue dominando el partido, pero sin poder llegar con peligrosidad a la portería de Briceño. Persiste la igualdad en el compromiso.

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

45+2': FINAL DEL PRIMER TIEMPO: MOTAGUA 0-0 CARTAGINÉS. FOTOS: ESTALIN IRÍAS | DAVID ROMERO.

45': ¡SE AGREGAN DOS MINUTOS AL PRIMER TIEMPO!

36': ¡SE FUE DESVIADAAA! Nuevo tiro de larga distancia por parte del Motagua que se acerca a la portería de Briceño.

32': ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFF! Cristopher Meléndez burla dos marcas y saca un gran derechazo que pasa besando el travesaño de Briceño.

26': ¡SE VOLVIÓ A SALVAR MOTAGUA! Claudio Montero se quita tres marcas, se mete al área, puntea el balón, pero Luis Ortiz salvó sensacional el gol de Cartaginés.

Cristopher Meléndez domina la pelota ante la marca del hondureño Jesús Batiz. FOTOS: ESTALIN IRÍAS | DAVID ROMERO.

19': ¡QUE CERCA MOTAGUA! Enorme cabezazo de Oliveira, pero Briceño salva su portería al mandar la pelota al tiro de esquina.

17': ¡SE SALVÓ MOTAGUA! Claudio Montero saca un enorme derechazo que pasa besando el costado derecho de Luis Ortiz.

14': ¡UFFFFFFFFFFFF! Enorme acción colectiva del Motagua en el costado izquierdo que termina en las manos de Briceño. Jeffryn Macías mandó un centro, pero el arquero de Cartaginés estaba atento.

7': ATENCIÓN: Motagua se va encima del arco del Cartaginés. Clever Portillo mandó un centro al área, pero su centro fue muy pasado sobre la cabeza de John Oliveira.

1': ¡COMIENZA EL PRIMER TIEMPO DEL PARTIDO!

La hinchada del Motagua en el Estadio Nacional Chelato Uclés. FOTOS: ESTALIN IRÍAS | DAVID ROMERO.

ALINEACIÓN DEL CARTAGINÉS: 1- Kevin Briceño; 20- Diego Mesén, 15- Luis Flores, 23- Everardo Rubio, 26- Bernald Alfaro; 24- Suhander Zúñiga, 6- Claudio Montero, 18- Carlos Barahona, 22- Jesús Batiz; 9- Mauro Quiroga y 21- Marco Ureña.

ALINEACIÓN DEL MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 4- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 12- Marcelo Santos, 8- Denis Meléndez, 7- Jorge Serrano, 10- Rodrigo Gómez, 27- Jeffryn Macías; 29- John Oliveira.

BANCA DEL MOTAGUA: Marlon Licona, Ricky Zapata, Maicol Cabrera, Carlos Argueta, Yoel Castillo, Luis Meléndez, Jonathan Núñez, Luis Santamaría, Mathías Vázquez, Carlos Mejía y John Turcios.

7:00 PM: ATENCIÓN: En breve compartiremos las alineaciones de ambos equipos para el choque de vuelta por la Copa Centroamericana de Concacaf.

6:30 PM: ¡ATENCIÓN! Motagua ya está instalado en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Los azules van por la revancha y el boleto a Champions de Concacaf.

Los hinchas del Motagua dicen presente en el Estadio Nacional. FOTOS: ESTALIN IRÍAS | DAVID ROMERO.

​​​​​​​El Motagua y el Cartaginés se enfrentarán este martes en un partido que definirá al clasificado a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, el torneo más importante a nivel de clubes en la Confederación.

Se trata del partido de vuelta de la repesca entre los equipos que quedaron eliminados en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los cuatro semifinalistas obtuvieron plaza directa para la Copa de Campeones.

El conjunto costarricense, dirigido por el argentino Andrés Carevic, llega con una valiosa, pero mínima, ventaja de 1-0 conseguida la semana pasada en Cartago gracias a un agónico gol de Geancarlo Castro en el descuento.

El emocionante duelo entre Motagua y Cartaginés por la vuelta del repechaje por un boleto a la Liga de Campeones de Concacaf está programado para las 8 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa y se podrá ver pos ESPN y vía streaming en Disney Plus.

De acuerdo a lo informado por Concacaf, el árbitro central del juego será el guatemalteco Sergio Reyna. Igualmente, estarán sus compatriotas César Yaxcal (Línea 1) y Julio César Pérez (línea 2).

Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
