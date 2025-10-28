Motagua vs Cartaginés: ¡Los ticos barren la serie y echan al "Ciclón" del repechaje a la Champions de Concacaf!

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL MOTAGUA VS CARTAGINÉS!

90': SE AGREGAN CUATRO MINUTOS MÁS AL PARTIDO. 77': ¡GOOOOOOOOOL DEL CARTAGINÉS! Mauro Quiroga anota de derecha el tercero del Cartaginés y prácticamente sentencia al Motagua en el repechaje. 73': ¡GOOOOOOOOOOL DEL CARTAGINÉS! Marcos Ureña mete un derechazo imposible para Ortiz tras tremenda desatención en la zaga defensiva del ciclón.

70': ¡GOOOOOOOOOOOL DEL MOTAGUA! Soberbio derechazo de Clever Portillo la coloca en el ángulo derecho del guardián Briceño. El Mimado regresa a la vida.

64': ¡TARJETA ROJA! Marcelo Santos se va expulsado tras insultar al árbitro. Motagua está prácticamente liquidado.

56': ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CARTAGINÉS! Jugadón del hondureño Jesús Batiz que sirve para Bernald Alfaro, y el tico mete un derechazo imposible para Luis Ortiz. Casi liquidado Motagua. 56': ¡CAMBIO EN MOTAGUA!

Entra: Mathías Vázquez.

Sale: Jeffryn Macías. 54': ATENCIÓN: Motagua sigue dominando el partido, pero sin poder llegar con peligrosidad a la portería de Briceño. Persiste la igualdad en el compromiso. ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

45': ¡SE AGREGAN DOS MINUTOS AL PRIMER TIEMPO! 36': ¡SE FUE DESVIADAAA! Nuevo tiro de larga distancia por parte del Motagua que se acerca a la portería de Briceño. 32': ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFF! Cristopher Meléndez burla dos marcas y saca un gran derechazo que pasa besando el travesaño de Briceño. 26': ¡SE VOLVIÓ A SALVAR MOTAGUA! Claudio Montero se quita tres marcas, se mete al área, puntea el balón, pero Luis Ortiz salvó sensacional el gol de Cartaginés.

19': ¡QUE CERCA MOTAGUA! Enorme cabezazo de Oliveira, pero Briceño salva su portería al mandar la pelota al tiro de esquina. 17': ¡SE SALVÓ MOTAGUA! Claudio Montero saca un enorme derechazo que pasa besando el costado derecho de Luis Ortiz. 14': ¡UFFFFFFFFFFFF! Enorme acción colectiva del Motagua en el costado izquierdo que termina en las manos de Briceño. Jeffryn Macías mandó un centro, pero el arquero de Cartaginés estaba atento. 7': ATENCIÓN: Motagua se va encima del arco del Cartaginés. Clever Portillo mandó un centro al área, pero su centro fue muy pasado sobre la cabeza de John Oliveira. 1': ¡COMIENZA EL PRIMER TIEMPO DEL PARTIDO!

ALINEACIÓN DEL CARTAGINÉS: 1- Kevin Briceño; 20- Diego Mesén, 15- Luis Flores, 23- Everardo Rubio, 26- Bernald Alfaro; 24- Suhander Zúñiga, 6- Claudio Montero, 18- Carlos Barahona, 22- Jesús Batiz; 9- Mauro Quiroga y 21- Marco Ureña. ALINEACIÓN DEL MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 4- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 12- Marcelo Santos, 8- Denis Meléndez, 7- Jorge Serrano, 10- Rodrigo Gómez, 27- Jeffryn Macías; 29- John Oliveira. BANCA DEL MOTAGUA: Marlon Licona, Ricky Zapata, Maicol Cabrera, Carlos Argueta, Yoel Castillo, Luis Meléndez, Jonathan Núñez, Luis Santamaría, Mathías Vázquez, Carlos Mejía y John Turcios. 7:00 PM: ATENCIÓN: En breve compartiremos las alineaciones de ambos equipos para el choque de vuelta por la Copa Centroamericana de Concacaf. 6:30 PM: ¡ATENCIÓN! Motagua ya está instalado en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Los azules van por la revancha y el boleto a Champions de Concacaf.