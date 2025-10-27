Centroamérica

Andrés Carevic no quiere ninguna sorpresa del Motagua y revela la baja del Cartaginés: "Hay que aprovechar sus debilidades"

Cartaginés llega con la ventaja global obtenida gracias a un gol agónico de Geancarlo Castro, pero sabiendo que en tierras catrachas lo espera un ambiente hostil y un rival obligado a ganar.

2025-10-27

El Motagua y Cartaginés se juegan este martes un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, en un vibrante partido que definirá a uno de los dos últimos equipos clasificados del área para el certamen de clubes más importantes de la región.

El encuentro, correspondiente a la vuelta del repechaje, se disputará en el estadio Nacional de Tegucigalpa, donde el “Ciclón Azul” buscará revertir la desventaja en la serie de 1-0 sufrida por la derrota de la semana pasada en Cartago.

El conjunto tico, dirigido por el argentino Andrés Carevic, llega con la ventaja global obtenida gracias a un gol agónico de Geancarlo Castro, pero sabiendo que en tierras catrachas lo espera un ambiente hostil y un rival obligado a ganar. A Cartaginés le bastará un empate para sellar su pase, mientras que Motagua deberá imponerse para forzar la prórroga o definir desde el punto penal.

En la antesala de este decisivo compromiso, Carevic conversó sobre las sensaciones del grupo, la importancia de la recuperación física tras semanas de exigencia, la ausencia de su goleador Johan Venegas y el plan de juego con el que buscarán mantener neutralizar a Motagua y dar el golpe en territorio hondureño.

DECLARACIONES DE ANDRÉS CAREVIC

-Sensaciones previo al partido ante Motagua:

Venimos de doble jornada, muchos partidos, así que dándole mucha importancia a la recuperación de los jugadores. Este va a ser el tercer partido que nos enfrentamos a Motagua, nos conocemos, sabemos de la características de los jugadores suyos y de los nuestros. Como comenté, nosotros tenemos una esencia y una idea de tratar de tener un equipo equilibrado, ordenado y proponer en todos lados.A pesar de llevar la ventaja, hay que dejar de lado eso de un momento y pensar en el partido para tratar de planificarlo para poder ganar. Con todo respeto a Motagua, nosotros venimos acá a tratar de proponer y ganar.

Andrés Carevic y Luis Flores fueron los encargados de dar declaraciones. Foto: Emilio Flores

-¿Cómo vive jugar contra un equipo que no es tan fácil como Motagua?

Esperamos un partido durísimo, con mucha exigencia, muy disputado. Ellos están acá en su casa, con su gente, así que vamos a esperar un partido difícil y bravo. Nosotros tenemos que hacer nuestro plan de juego, hacer nuestro mayor esfuerzo, ser intensos, estar ordenados y ser equilibrados. Pasa un poco por ahí, pero saldremos con mucha concentración y exigencia para obtener un resultado positivo.

-¿Cómo van a manejar la ausencia de su delantero Johan Venegas que presentó una lesión en la clavícula?

Estamos un poco acostumbrados con el tema de las lesiones. Hemos tenido muchísimas bajas en la mayoría de nuestros partidos, pero por eso felicito a mis jugadores que realmente, a pesar de tanta baja, han hecho un esfuerzo muy grande para sacar resultados. Hemos tenido a algunos jugadores en posiciones que no son habituales y han hecho su mayor esfuerzo para ser competitivos y seguir peleando en los torneos. Claro que es una baja importante para nosotros, pero hay compañeros que han sufrido situaciones similares y lo han hecho muy bien.No tenemos ninguna duda que el día de mañana a los que les toque jugar, van a hacer su mayor esfuerzo y lo van a hacer muy bien para que la ausencia que hemos tenido durante todo este torneo no se refleje y que podamos nuevamente hacer un partido competitivo para sacar el resultado a favor de nosotros.

-¿Qué propuesta traerá Cartaginés tomando en cuenta la ventaja y qué esperan de su rival?

Tenemos la ventaja, pero también tenemos una idea y una esencia muy marcada de lo que hicimos desde inicio de la temporada a lo que haremos en este torneo internacional de Concacaf. Debemos respetar nuestra esencia y proponer, ya que siempre hay un plan de juego de cómo vamos a defender y cómo vamos a atacar y vamos en ese camino, no tenemos por qué cambiar. Buscamos ser un equipo equilibrado, un equipo ordenado, en el que todos defiendan y todos ataquen, que todos hagan el esfuerzo y seamos intensos, que seamos exigentes. El partido de mañana no va a ser la excepción. Va a ser un partido duro, Motagua está en su casa y en la necesidad también de ir en busca del marcador con su gente en su cancha.

-¿Cómo se maneja el tema físico en esta parte de la temporada?

Para nosotros jugar tantos partidos cada tres días, valoramos ya muchísima importancia a la parte del descanso, a la parte de recuperación. Siempre grabamos videos, buscamos reforzar lo nuestro, y ver algunos detalles también de lo que podemos mejorar, porque no hay tiempo de trabajo, entonces el tiempo que tenemos es para que el jugador descanse, se recupere y dé su máximo el día del partido, lo estamos manejando de esa forma. Siempre agradecido con los jugadores, porque jugar cada tres días y muchísimos partidos seguidos, estar en esta instancia que estamos es gracias a ellos.

-¿Cuál va a ser la clave para vencer a Motagua?

Sabemos que es un gran equipo, con grandes jugadores, muy bien dirigido, tiene muy buena estructura. Nosotros a lo interno sabemos cómo nos tenemos que defender y cómo tenemos hay que aprovechar sus debilidades. Como siempre digo, siempre respetando al rival. Tenemos un objetivo muy claro, que es pasar a la Champions de Concacaf. Entonces, con ese objetivo, estar muy concentrado y alerta. Jugamos contra Herediano, que es un gran rival, hicimos un gran partido, lamentablemente el resultado no fue positivo, pero a nivel de juego, de funcionamiento, el equipo jugó bastante bien, tuvimos unas chances para poder irnos arriba o poder empatar al marcador. Entonces, creo que eso también es de resaltar, el trabajo que se hizo en diferentes circunstancias. Hay que ver la actualidad, que jugamos mañana y hacer un buen partido, como seguramente se espera.

