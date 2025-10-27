Andrés Carevic no quiere ninguna sorpresa del Motagua y revela la baja del Cartaginés: "Hay que aprovechar sus debilidades"

El Motagua y Cartaginés se juegan este martes un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, en un vibrante partido que definirá a uno de los dos últimos equipos clasificados del área para el certamen de clubes más importantes de la región. El encuentro, correspondiente a la vuelta del repechaje, se disputará en el estadio Nacional de Tegucigalpa, donde el “Ciclón Azul” buscará revertir la desventaja en la serie de 1-0 sufrida por la derrota de la semana pasada en Cartago.

El conjunto tico, dirigido por el argentino Andrés Carevic, llega con la ventaja global obtenida gracias a un gol agónico de Geancarlo Castro, pero sabiendo que en tierras catrachas lo espera un ambiente hostil y un rival obligado a ganar. A Cartaginés le bastará un empate para sellar su pase, mientras que Motagua deberá imponerse para forzar la prórroga o definir desde el punto penal. En la antesala de este decisivo compromiso, Carevic conversó sobre las sensaciones del grupo, la importancia de la recuperación física tras semanas de exigencia, la ausencia de su goleador Johan Venegas y el plan de juego con el que buscarán mantener neutralizar a Motagua y dar el golpe en territorio hondureño.

DECLARACIONES DE ANDRÉS CAREVIC

-Sensaciones previo al partido ante Motagua: Venimos de doble jornada, muchos partidos, así que dándole mucha importancia a la recuperación de los jugadores. Este va a ser el tercer partido que nos enfrentamos a Motagua, nos conocemos, sabemos de la características de los jugadores suyos y de los nuestros. Como comenté, nosotros tenemos una esencia y una idea de tratar de tener un equipo equilibrado, ordenado y proponer en todos lados.A pesar de llevar la ventaja, hay que dejar de lado eso de un momento y pensar en el partido para tratar de planificarlo para poder ganar. Con todo respeto a Motagua, nosotros venimos acá a tratar de proponer y ganar.

-¿Cómo vive jugar contra un equipo que no es tan fácil como Motagua? Esperamos un partido durísimo, con mucha exigencia, muy disputado. Ellos están acá en su casa, con su gente, así que vamos a esperar un partido difícil y bravo. Nosotros tenemos que hacer nuestro plan de juego, hacer nuestro mayor esfuerzo, ser intensos, estar ordenados y ser equilibrados. Pasa un poco por ahí, pero saldremos con mucha concentración y exigencia para obtener un resultado positivo. -¿Cómo van a manejar la ausencia de su delantero Johan Venegas que presentó una lesión en la clavícula? Estamos un poco acostumbrados con el tema de las lesiones. Hemos tenido muchísimas bajas en la mayoría de nuestros partidos, pero por eso felicito a mis jugadores que realmente, a pesar de tanta baja, han hecho un esfuerzo muy grande para sacar resultados. Hemos tenido a algunos jugadores en posiciones que no son habituales y han hecho su mayor esfuerzo para ser competitivos y seguir peleando en los torneos. Claro que es una baja importante para nosotros, pero hay compañeros que han sufrido situaciones similares y lo han hecho muy bien.No tenemos ninguna duda que el día de mañana a los que les toque jugar, van a hacer su mayor esfuerzo y lo van a hacer muy bien para que la ausencia que hemos tenido durante todo este torneo no se refleje y que podamos nuevamente hacer un partido competitivo para sacar el resultado a favor de nosotros.