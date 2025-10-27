Andrés Carevic no quiere ninguna sorpresa del Motagua y revela la baja del Cartaginés: "Hay que aprovechar sus debilidades"

<b>-Sensaciones previo al partido ante Motagua: </b>Venimos de doble jornada, muchos partidos, así que dándole mucha importancia a la recuperación de los jugadores. Este va a ser el tercer partido que nos enfrentamos a Motagua, nos conocemos, sabemos de la características de los jugadores suyos y de los nuestros. Como comenté, nosotros tenemos una esencia y una idea de tratar de tener un equipo equilibrado, ordenado y proponer en todos lados.A pesar de llevar la ventaja, hay que dejar de lado eso de un momento y pensar en el partido para tratar de planificarlo para poder ganar. Con todo respeto a Motagua, nosotros venimos acá a tratar de proponer y ganar.