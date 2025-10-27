Alajuelense recibe duro golpe previo al juego contra Olimpia: lo que se informa desde Costa Rica

Alajuelense se prepara para viajar a Honduras donde se medirá al Olimpia en el juego de vuelta de las semifinales de la<b> Copa Centroamericana 2025 </b>luego del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/alajuelense-capitalizo-empate-olimpia-ida-semifinales-copa-centroamericana-PE27892904" target="_blank">empate 1-1</a></b> que protagonizaron el pasado jueves 23 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto.Los Manudos disputaron un partido por el campeonato de Costa Rica este domingo 26 de octubre donde <b>vencieron por 3-2</b> al Pérez Zeledón para continuar al frente de la clasificación.