Concacaf avisó al Alajuelense en 2022 y un castigo fuerte se cocinaría contra los ticos luego del ataque contra el bus que transportaba al Olimpia

Sin embargo, luego de la finalización del encuentro, la plantilla del Olimpia se transportaba en la unidad de transporte rumbo al hotel de concentración y fue atacado por aficionados .

El Alajuelense y Olimpia dejó un partidazo por la ida de la semifinal de la Copa Centroamericana 2025 con el 1-1 en el estadio Alejandro Morera Soto. La vuelta será el próximo jueves 30 de octubre a las 8 de la noche donde se conocerá al finalista.

Por fortuna, ninguno de los jugadores, ni miembros del cuerpo técnico y de utilería resultados heridos ante este atentado sufrido la noche del jueves 23 de octubre en Costa Rica.

Alajuelense tuvo un antecedente contra Olimpia por la Liga Concacaf en 2022 donde fue advertido por la administración. Con fecha del pasado 10 de noviembre le notificaron una multa con cifra no revelada, también al Viejo León luego de varios incidentes de seguridad en los dos juegos por el título.

Además, la Concacaf le dejó un claro mensaje tras el duelo definitivo en el estadio Alejandro Morera Soto: "el Comité advirtió a ambos clubes que podrían imponerse sanciones más severas en caso de que ocurran incidentes de seguridad durante sus partidos en futuras competencias de clubes de Concacaf".

LAS SANCIONES QUE SE DARÍAN

La ley es clara, en base al reglamento del Comité Disciplina para la Copa Centroamericana 2025, se informa que "en caso de infracción de éste o de cualquier otro reglamento o en caso de conducta antideportiva no regulada en este reglamento o en el Código Disciplinario de Concacaf por parte de clubes participantes, jugadores, oficiales, personal o cualquier otro tipo de incidente, el Comité Disciplinario está autorizado para aplicar las siguientes sanciones".

Entre los castigos se encuentran: advertencias, multas, deducción de puntos, suspensión o descalificación a clubes. Además, pueden reportar al Consejo de Concacaf un asunto relacionado a infracción al reglamento, en este último caso para tomar una decisión.

Otras medidas que se han implementado, y que el mismo Olimpia ha sufrido por disturbios de aficionados, ha sido la aplicación de jugar sin público en partidos oficiales por más de un encuentro.

En la página digital de la Concacaf se encuentra el reglamento de la Copa Centroamericana 2025, también destacan que: "las decisiones del Comité Disciplinario pueden basarse en récords escritos o videos, adicionalmente se podrán realizar audiencias para la investigación de un caso".