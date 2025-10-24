Concacaf avisó al Alajuelense en 2022 y un castigo fuerte se cocinaría contra los ticos luego del ataque contra el bus que transportaba al Olimpia

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/que-necesita-olimpia-alajuelense-avanzar-final-copa-centroamericana-juego-vuelta-honduras-DE27891882" target="_blank">Alajuelense y Olimpia</a></b> dejó un partidazo por la ida de la semifinal de la Copa Centroamericana 2025 <b>con el 1-1</b> en el estadio Alejandro Morera Soto. La vuelta será el próximo jueves 30 de octubre a las 8 de la noche donde se conocerá al finalista.Sin embargo, luego de la finalización del encuentro, la plantilla del Olimpia se transportaba en la unidad de transporte rumbo al hotel de concentración y fue <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/jugadores-olimpia-sufre-ataque-autobus-estadio-alejandro-morera-soto-costa-rica-EE27893667" target="_blank">atacado por aficionados</a></b>.