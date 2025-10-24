Espinel sentencia cómo será la vuelta: "Alajuelense tiene una jerarquía tremenda será muy difícil poderlos enfrentar allá"

<b>Eduardo Espinel,</b> director técnico del <b>Olimpia</b>, habló en conferencia de prensa del cómo será la vuelta de las semifinales de la<b> Copa Centroamericana</b> contra la <b>Liga Deportiva Alajuelense</b> de Costa Rica, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/alajuelense-capitalizo-empate-olimpia-ida-semifinales-copa-centroamericana-PE27892904" target="_blank">tras el empate 1-1 en Alajuela</a></b>."Nosotros vinimos a hacer un trabajo para ganar, pero no pudimos sostener el resultado. Me voy con una sensación de bronca, pero viendo el contexto y con el rival que jugábamos y habiendo anotado, me quedo con el trabajo de los jugadores por el ritmo tremendo que tuvo el partido. La llave esta abierta", dijo en primera instancia."La vuelta será parecido a este partido, son dos equipos que buscan el marco contrario y no especulan por su historia y grandeza, más allá de jugar acá o allá, los dos equipos tendrán la misma forma de jugar y que será un partido muy riesgoso. Nosotros apelaremos a hacer sentir la localía", afirmó.