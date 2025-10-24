Centroamérica

Espinel sentencia cómo será la vuelta: "Alajuelense tiene una jerarquía tremenda será muy difícil poderlos enfrentar allá"

Los albos sacaron un empate 1-1 en Alajuela, donde no pierden desde 1998. Olimpia tiene la llave a su favor.

  • Espinel sentencia cómo será la vuelta: Alajuelense tiene una jerarquía tremenda será muy difícil poderlos enfrentar allá
2025-10-24

Eduardo Espinel, director técnico del Olimpia, habló en conferencia de prensa del cómo será la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, tras el empate 1-1 en Alajuela.

"Nosotros vinimos a hacer un trabajo para ganar, pero no pudimos sostener el resultado. Me voy con una sensación de bronca, pero viendo el contexto y con el rival que jugábamos y habiendo anotado, me quedo con el trabajo de los jugadores por el ritmo tremendo que tuvo el partido. La llave esta abierta", dijo en primera instancia.

"La vuelta será parecido a este partido, son dos equipos que buscan el marco contrario y no especulan por su historia y grandeza, más allá de jugar acá o allá, los dos equipos tendrán la misma forma de jugar y que será un partido muy riesgoso. Nosotros apelaremos a hacer sentir la localía", afirmó.

¡Acto vandálico! Autobús del Olimpia sufre ataque en las afueras del estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica

Espinel lamentó que el juego de vuelta no tenga el tiempo suficiente para prepararlo ya que el fin de semana jugará por la Liga Nacional de Honduras contra el Real España, otro juego de alta tensión para los dirigidos de Espinel.

"No tenemos una semana de preparación ya que el domingo tenemos un clásico ante Real España en nuestro país. Lo ideal sería tener una semana de preparación, pero no es así, antes de pensar en el partido del jueves debemos enfocarnos en el domingo", enfatizó.

Y para rematar la conferencia de prensa, Eduardo Espinel fue claro al decir que fácil no será la vuelta más allá que jueguen como locales en el Nacional. "Alajuelense tiene una jerarquía tremenda y va a ser muy difícil poderlos enfrentar en Tegucigalpa".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Copa Centroamericana
|
Olimpia
|
Alajuelense
|