Espinel sentencia cómo será la vuelta: "Alajuelense tiene una jerarquía tremenda será muy difícil poderlos enfrentar allá"

Eduardo Espinel, director técnico del Olimpia, habló en conferencia de prensa del cómo será la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, tras el empate 1-1 en Alajuela.

"Nosotros vinimos a hacer un trabajo para ganar, pero no pudimos sostener el resultado. Me voy con una sensación de bronca, pero viendo el contexto y con el rival que jugábamos y habiendo anotado, me quedo con el trabajo de los jugadores por el ritmo tremendo que tuvo el partido. La llave esta abierta", dijo en primera instancia.

"La vuelta será parecido a este partido, son dos equipos que buscan el marco contrario y no especulan por su historia y grandeza, más allá de jugar acá o allá, los dos equipos tendrán la misma forma de jugar y que será un partido muy riesgoso. Nosotros apelaremos a hacer sentir la localía", afirmó.