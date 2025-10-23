¡Primer balón que tocó y gol! Marcos Montiel abrió el marcador en favor del Olimpia contra Alajuelense

El Olimpia fue el primero en abrir el marcador en el partido desarrollado en el estadio Alejandro Morera Soto de suelo costarricense y el anotador tenía poco tiempo en la cancha.

Partidazo y duelo de alto voltaje entre el Alajuelense y Olimpia por el juego de ida de la Copa Centroamericana 2025 rumbo a la gran final de la competencia de la Concacaf.

Al minuto 73, vino un lanzamiento de tiro de esquina a favor de los melenudos y se elevó por lo alto Jorge el Toro Benguché ganando la posición ante la férrea marca de Alexys Gamboa.

La pelota tuvo una trayectoria para un saque de banda, pero apareció en gran velocidad y la mandó con dirección a las redes el mediocampista uruguayo Marcos Montiel.

Apenas un minuto atrás tenía de estar en el césped del estadio Alejandro Morera Soto el charrúa quien ingresó por el volante argentino Agustín Mulet.

Mientras que al minuto 87, el futbolista Anthony Hernández se encargó de colocar el empate 1-1 en el partido con un zurdazo que se creó desde la banda derecha.

El gol de visitante es crucial en la ronda de las semifinales porque el gol de visita significa doble en esta instancia. El León catracho se está llevando una gran ventaja.

La vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana 2025 se desarrollará el próximo jueves 30 de octubre desde las 8 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.