“A mí me importa lo que diga el profe y mis compañeros”: Montiel frente a las críticas de prensa y aficionados del Olimpia

<b>Marco Montiel</b>, mediocampista uruguayo del <b>Olimpia</b>, compareció en rueda de prensa y habló sobre la incorporación de nuevas figuras, el rendimiento del plantel y los desafíos que enfrentan en el torneo local y en la Copa Centroamericana. La conferencia permitió conocer de primera mano cómo se maneja la presión y la crítica en un club con tanta historia.Montiel habló <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/hablo-con-troglio-agustin-mulet-revela-problema-que-tiene-para-debutar-con-olimpia-y-su-estilo-de-juego-PN27085864" target="_blank">sobre la reciente llegada de Agustín Mulet</a></b>, un refuerzo que busca aportar al mediocampo y ayudar al equipo a mantener un rendimiento sólido. Además, abordó temas sensibles como las críticas de la prensa y de los aficionados, la adaptación a las expectativas generadas por jugadores anteriores y su propio desempeño personal.