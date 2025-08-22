“A mí me importa lo que diga el profe y mis compañeros”: Montiel frente a las críticas de prensa y aficionados del Olimpia

Marco Montiel, mediocampista uruguayo del Olimpia, compareció en rueda de prensa y habló sobre la incorporación de nuevas figuras, el rendimiento del plantel y los desafíos que enfrentan en el torneo local y en la Copa Centroamericana. La conferencia permitió conocer de primera mano cómo se maneja la presión y la crítica en un club con tanta historia. Montiel habló sobre la reciente llegada de Agustín Mulet, un refuerzo que busca aportar al mediocampo y ayudar al equipo a mantener un rendimiento sólido. Además, abordó temas sensibles como las críticas de la prensa y de los aficionados, la adaptación a las expectativas generadas por jugadores anteriores y su propio desempeño personal.

También habló del próximo partido contra Platense y cómo el equipo se prepara para enfrentar rivales complicados mientras mantiene su invicto y lucha por clasificar en las diferentes competencias. Montiel respondió a los críticos.

LA ENTREVISTA:

—¿Cómo han tomado la incorporación del argentino Agustín Mulet, quien fue pedido por el profesor Espinel?



Sabemos que quizás faltaba una pieza porque Carlos dejó la vara muy alta. Yo creo que es un jugador muy importante para el plantel. Ahora vino Agustín para sumar, así que vamos a darle la confianza. Mientras sume para el grupo está bien, yo creo que es una buena persona, estuvimos hablando y nos ha preguntado, nos ha dicho que le hagamos detalles de la liga, del club. Así que bueno, confiar y mientras sume, la verdad que muy contento. — ¿Cómo estás tomando la crítica? Porque ha sido muy fuerte hacia ti, de mucha parte de la hinchada y de la prensa. ¿Cómo lo estás viviendo?



Normal, yo creo que son momentos. Si haces las cosas bien te aman, si haces algo que no les gusta, todos critican. Pero yo no veo mucho, la verdad que a mí me importa lo que diga el profe, lo que digan mis compañeros, la gente más cerca a mi entorno. Así que con eso estoy tranquilo y lo demás creo que es parte, hay que hacer oídos sordos, no queda de otra. — ¿No le tomas importancia a lo que dice la hinchada de la Olimpia? ¿Cómo te evaluás? ¿Este Montiel es el mejor ritmo que tenés para mostrar a la Olimpia o crees que podés dar un poco más para poder tener mayor participación y quizás no perder el puesto?



Bueno, yo creo que no es que no le dé importancia a Olimpia y a las críticas, lo aclaré ahí. Creo que son momentos, a mí me importa lo que diga Eduardo, lo que Eduardo pide en partidos. Sabemos que es un nivel muy alto, ahora la doble competencia nuestra, quizás no tenemos los mejores partidos, creo que el último juego, si bien no fue el mejor que tuvimos, siempre hicimos un buen partido y se logró un empate. Estamos a un paso de clasificar, algo que hace tiempo no se logra, pero bueno, creo que hay que seguir trabajando de la mejor manera y dar importancia a lo que diga el profe, que es para mejorar.

—¿Pesa mucho estar en Olimpia, es una responsabilidad tan grande? Y también me gustaría que hablaras de Platense, el rival de este fin de semana.



Bueno, sí, Olimpia es un club grande. Ya me ha tocado estar en el Nacional (de Uruguay), yo creo que siempre la historia y la camiseta demanda que hay que ganar, y eso está bueno, ese desafío está bueno, está buena la presión. Creo que venimos cumpliendo, si bien hace tres partidos no sumamos de a tres, es una realidad, es una realidad también que hace 14 que no perdemos, así que eso es un punto a favor. Y bueno, Platense viene de la B, ascendió, todos saben lo que pasó ya, es un buen club, le ganó a Real España, ha sumado puntos, así que bueno, vamos a prepararnos para buscar los tres puntos. —Me llama la atención lo que dices, que no te interesa lo que dice la gente, pero sí lo que te dice el técnico. ¿Estás cumpliendo con lo que el técnico quiere de ti y cómo ves el tema de tus compañeros del extranjero que vienen por ese objetivo de la Copa Centroamericana?



Yo creo que evaluará Eduardo si estamos cumpliendo o no, eso es lo más importante. Y la Copa cada vez se hace más difícil. Ahora tenemos primero a Platense, que es el partido más importante que tenemos. Después pensaremos en la Copa, pero creo que estamos a un paso y no tengo duda que este plantel va a responder y le va a dar esa alegría a la gente. —¿Qué le ha faltado a este Olimpia para obtener los tres puntos en los últimos tres encuentros?



Bueno, sabemos que eran rivales importantes. Creo que siempre la racha buena en algún momento se termina. Por suerte no fue con derrota, fue con empate. Estamos trabajando en eso para poder obtener los tres puntos, que es lo que más nos importa y lo que siempre nos deja ahí arriba en la tabla.