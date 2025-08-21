Liga Nacional

Rubilio Castillo rompe su amorío con Motagua y es nuevo fichaje de otro grande de Liga Nacional de Honduras

El atacante hondureño Rubilio Castillo es confirmado como nuevo fichaje del Marathón.

    El atacante hondureño Rubilio Castillo llega al Marathón como fichaje estelar.
2025-08-21

Rubilio Castillo se convierte en nuevo fichaje del Marathón para la próxima temporada. El delantero hondureño firmó un contrato por un año con el equipo, que apuesta a su experiencia y goles para fortalecer el ataque que es una de las zonas que se debían reforzar.

El jugador de 33 años de edad no pudo llegar a un acuerdo con Motagua debido a diferencias económicas, lo que lo llevó a buscar nuevas opciones en el mercado. Finalmente, la mejor oferta llegó desde el Marathón, club que logró concretar su contratación pese a algunos rumores previos.

Durante las últimas semanas, Orinson Amaya, presidente del club esmeralda, había negado en reiteradas ocasiones tanto el interés del club por Rubilio como la posibilidad de su fichaje. Sin embargo, la realidad terminó por revelar lo contrario, con la confirmación oficial del delantero en las filas del equipo.

Rubilio Castillo tendrá que cumplir una suspensión de cuatro partidos antes de poder debutar con el Marathón, una sanción que arrastra desde sus episodios anteriores. A pesar de esto, su llegada representa ser un refuerzo importante, y se espera que pronto pueda aportar con goles y experiencia al plantel.

"Hoy por la mañana llegamos a un acuerdo con el jugador y aceptó la propuesta", dijo Orinson Amaya a RCV tras firmar el convenio con el atacante hondureño que proviene del Deportivo Pereira de Colombia.

"Hacer llegar un jugador de la calidad de Rubilio Castillo nos compromete y estamos ilusionados, tenemos un buen plantel y vamos a esperar resultados. Se había frenado la negociación porque él estaba esperando una oferta del extranjero, hoy por la mañana se concretó la negociación, él viene convencido de hacer bien las cosas en Marathón", concretizó el presidente de la institución sampedrana.

Se perderá de la jornada 6 a la 9, por ende, no estará en los partidos contra Olancho FC, Olimpia, Platense y Juticalpa FC, esto por el castigo que tiene pendiente cuando jugaba para Motagua, en diciembre del 2024 mes donde se coronó monarca con los azules. Vuelve en la jornada 10 contra Victoria.

ASÍ LO ANUNCIÓ RUBILIO CASTILLO

