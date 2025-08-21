Rubilio Castillo rompe su amorío con Motagua y es nuevo fichaje de otro grande de Liga Nacional de Honduras

Rubilio Castillo se convierte en nuevo fichaje del Marathón para la próxima temporada. El delantero hondureño firmó un contrato por un año con el equipo, que apuesta a su experiencia y goles para fortalecer el ataque que es una de las zonas que se debían reforzar.

El jugador de 33 años de edad no pudo llegar a un acuerdo con Motagua debido a diferencias económicas, lo que lo llevó a buscar nuevas opciones en el mercado. Finalmente, la mejor oferta llegó desde el Marathón, club que logró concretar su contratación pese a algunos rumores previos.

Durante las últimas semanas, Orinson Amaya, presidente del club esmeralda, había negado en reiteradas ocasiones tanto el interés del club por Rubilio como la posibilidad de su fichaje. Sin embargo, la realidad terminó por revelar lo contrario, con la confirmación oficial del delantero en las filas del equipo.