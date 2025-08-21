Rubilio Castillo rompe su amorío con Motagua y es nuevo fichaje de otro grande de Liga Nacional de Honduras

<b>Rubilio Castillo</b> tendrá que cumplir una suspensión de cuatro partidos antes de poder debutar con el <b>Marathón</b>, una sanción que arrastra desde sus episodios anteriores. A pesar de esto, su llegada representa ser un refuerzo importante, y se espera que pronto pueda aportar con goles y experiencia al plantel."Hoy por la mañana llegamos a un acuerdo con el jugador y aceptó la propuesta", dijo <b>Orinson Amaya </b>a RCV tras firmar el convenio con el atacante hondureño que proviene del<b> Deportivo Pereira</b> de Colombia."Hacer llegar un jugador de la calidad de Rubilio Castillo nos compromete y estamos ilusionados, tenemos un buen plantel y vamos a esperar resultados. Se había frenado la negociación porque él estaba esperando una oferta del extranjero, hoy por la mañana se concretó la negociación, él viene convencido de hacer bien las cosas en Marathón", concretizó el presidente de la institución sampedrana.