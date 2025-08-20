¡Vuelve la sangre brasileña al Motagua! Los azules cierran el fichaje y sustituto del colombiano Jordán

La llegada de <b>John Kleber </b>genera expectativa en la afición azul ya que a los azules siempre les ha venido bien el mercado brasileño, donde se recuerda con much cariño exjugadores como edro Caetano da Silva, Ado Baptista, Jurandir dos Santos, Jocimar Nascimento, Pedro Santa o Israel Silva, que son de los últimos.El exjugador del <b>Achuapa</b> llegará en las próximas horas a Honduras para incorporarse de inmediato a la disciplina del ciclón azul, que buscó nuevamente al atacante argentino<b> Santiago Gómez</b>. Los capitalinos preparan el fichaje de otro atacantes de origen hondureño.