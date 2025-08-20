¡Se acaba la novela! Luis Vega desestima ofrecimientos del extranjero y dedice renovar contrato con Motagua

El futbolista también esperaba una oferta proveniente del fútbol europeo, lo que motivó la espera prolongada. Uno de los intereses más llamativos llegó desde Rumania, donde el <b>Universitatea de Craiova</b> mostró interés formal en contar con Vega en sus filas, aunque esta alternativa no terminó de concretarse.Finalmente, la última oferta que llegó fue desde <b>Moldavia</b>; sin embargo, dada la cercanía respecto a su aspiración de mantenerse en la <b>Selección de Honduras</b>, <b>Luis Vega </b>optó por renovar su contrato con <b>Motagua</b>.