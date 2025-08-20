¡Se acaba la novela! Luis Vega desestima ofrecimientos del extranjero y dedice renovar contrato con Motagua

Luis Vega ha confirmado su renovación con Motagua, poniendo fin a un proceso de negociación que comenzó en noviembre de 2024. Desde entonces, el jugador mantuvo un firme compromiso con el club, logrando definir su futuro durante estos meses de espera.

Durante este período, Vega rechazó varias ofertas, incluida una importante propuesta del Saprissa, mostrando una clara intención de evaluar otras posibilidades antes de tomar una decisión definitiva. Motagua se mantuvo atento a todas las opciones para asegurar la continuidad de uno de sus jugadores claves.