Javier López confirma que Luis Vega podría salir al exterior y revela: "Tuve una conversación muy sincera y honesta con él"

<b>Jóvenes de Motagua</b>"Acabo de llegar y existe una necesidad imperiosa de ganar. Por ahora necesitamos que la gente de mayor experiencia nos ayude a salir de esta situación y no cargar a los jóvenes. Para un chico de 17 años tener que salir ahora tal vez no sea positivo. Tal vez no le hacemos un favor. En el caso de Mathías, salió en la segunda parte e hizo un buen partido, casi marca un gol. Tenemos gente joven que tiene que empezar a tener protagonismo con en el primer equipo. No seré yo el que les quite la oportunidad, todos los que me demuestren ahí van a estar para jugar en el primer equipo".<b>Bajas en Motagua </b>"La única baja que tenemos es la de Marlon Licona, es un profesional, un líder nato en el vestuario y gran compañero. Él pondrá todo de su parte para estar disponible en los próximos encuentros".