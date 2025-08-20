Javier López confirma que Luis Vega podría salir al exterior y revela: "Tuve una conversación muy sincera y honesta con él"

Tras debutar en Liga Nacional con un empate ante Marathón en la capital, el técnico de Motagua, Javier López, afronta su segunda prueba el viernes cuando visiten el Estadio Ceibeño para enfrentar a un Victoria que tampoco atraviesa su mejor momento. Ambos equipos siguen sin poder ganar en este arranque del Apertura y se sitúan en la parta más baja de la clasificación. Sin embargo, López declaró esta mañana en conferencia que espera revertir pronto la delicada situación y también se refirió a Luis Vega, quien todavía no ha definido su futuro. Repasá la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Honduras El entrenador de las águilas asegura que ya mantuvo una conversación con Vega para intentar convencerlo de quedarse en el club, pero el defensor tiene la posibilidad de jugar en el extranjero y todo depende del acuerdo al que pueda llegar con Motagua para seguir en el equipo. El zaguero se encuentra como agente libre tras expirar su contrato. Duelo contra Victoria "Desde el partido anterior hemos analizado con la plantilla lo que hicimos bien, esa capacidad de reacción que tuvo el equipo y fuimos capaces de equilibrar el partido, pero también tenemos que corregir los errores. Respecto al partido del viernes, será mi segunda jornada en Liga Nacional, dos equipos que de momento no han tenido la fortuna de vencer, espero un partido difícil, pero debemos mostrar una mejoría importante. Tenemos que irnos acercando cada vez a esa versión de equipo que yo quiero ver. Nos estamos preparando". ¿Modrificará el equipo pensando en Saprissa? "Vamos a ir partido a partido, muchos de ustedes titularon que era un infierno este calendario, pero estas cosas las vivo con naturalidad. En estos momentos vamos a pensar en el partido ante Victoria, queremos avanzar. Quiero ver intensidad, mucho orden, corrigiendo las cosas malas, ganando el partido y a partir de ahí pensaremos en Saprissa".

¿Qué esperar del Victoria? "En estos momentos mi preocupación máxima es mi equipo, luego ensayamos de lo que queremos hacer contra lo que esperamos de Victoria. Por el momento ellos generan jugadas de gol, pero no terminan en gol, nos vamos a enfrentar dos equipos con amplias necesidades, el que controle mejor el aspecto emocional, pues tendrá muchas opciones de ganar el partido". Obligación de ganar al Victoria "A día de hoy, la realidad es que estamos un punto arriba de ellos, por lo tanto tenemos que mejorar, crecer, porque en estos momentos nuestro puesto en la clasificación no corresponde a este equipo, por la plantilla y estructura que tenemos. Desde ya tenemos que dar un paso al frente y mantener algo que me gustó el otro día: el equipo no quería perder. Sobre esa base esperamos ver una versión mucho mejor de Motagua". Situación de Luis Vega "Luis Vega ha estado hablando con nosotros estos días, todos conocen su situación, por parte de él está a la espera de una posibilidad en otro mercado, por parte nuestra estaríamos encantados que forme parte de la plantilla, pero todo se tendrá que decidir rápidamente por el tema del período de fichajes. Si contamos con él sería maravilloso, sino con lo que tenemos tendremos que salir adelante. No es algo que dependa de mí, ya tuve una conversación muy sincera y honesta con él, estamos con la mejor predisposición para que siga en el equipo, pero esto ya es una negociación entre club, agente y jugador. De mi parte estaría encantado que continuara en la plantilla".

