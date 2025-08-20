Comunicado oficial: Real España se pronuncia tras el fuerte castigo que recibió Jeaustin Campos de Concacaf

Jeaustin Campos recibió una sanción histórica por parte de la Concacaf. El timonel de Real España fue castigado con 10 partidos por un gesto que desató la furia de la afición del Municipal al término del encuentro que perdió la 'Máquina' el pasado miércoles en Guatemala por la Copa Centroamericana. La sanción comenzará a cumplirse desde esta noche cuando los aurinegros reciban en el Estadio Morazán al Diriangén nicaragüense por la cuarta fecha del torneo, un partido que necesita ganar el cuadro catedrático para intentar seguir con vida en la competencia.

El castigo para Campos se ejecutó porque al final del duelo disputado en ‘El Trébol’ ante Municipal, en la transmisión televisiva se observó al entrenador llevarse las manos a la boca. Un gesto que desagradó a la afición del equipo chapín. Tras confirmarse su penitencia, Real España giró un comunicado a primera hora de esta mañana en donde anuncian que apelarán por la sanción, ya que el gesto de su estratega confundió a los presentes en el recinto guatemalteco. "Hemos recibido la resolusión del Comité Disciplinario de Concacaf respecto a nuestro director técnico, Jeaustin Campos, quien ha sido sancionado con suspención de 10 partidos oficiales de la Copa Centroamericana por hacer uso de gestos discriminatorios en el juego de visita en la ciudad de Guatemala", empieza el comunicado. "El Club lamenta profundamente la confusión que dicho gesto ha causado, y en apego a los plazos establecidos, comenzaremos un procedimiento de apelación con el fin de aportar nuevos elementos que consideramos pertinentes para su análisis", explican.