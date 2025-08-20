Jeaustin Campos, un técnico lastrado por grandes polémicas que han marcado su prolífica carrera como técnico

En noviembre de 2023, mientras dirigía al <b>Herediano</b>,<b> Jeaustin Campos</b> fue sancionado por el Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) con una suspensión de seis meses por presuntos comentarios racistas hacia el jugador jamaiquino <b>Javon East</b>, en ese entonces jugador de <b>Saprissa</b>. Aunque la sanción fue apelada y suspendida temporalmente, el caso generó un debate significativo sobre el racismo en el fútbol costarricense.Este no fue el único enfrentamiento entre Campos y East. En 2020, cuando ambos coincidieron en el equipo San Carlos, Campos separó al delantero del plantel, alegando falta de compromiso y profesionalismo por parte del jugador. East respondió públicamente, criticando la decisión del técnico y generando una controversia que se extendió en los medios deportivos.<b>VER MÁS: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/benigno-pineda-admite-que-menjivar-y-souza-expulsados-hubo-penal-real-espana-olimpia-BA27057431" target="_blank">Benigno Pineda admite que Menjívar y Souza tuvieron que ser expulsados: ¿hubo penal en el Real España-Olimpia?</a></b>Ahora, Campos fue sancionado por la <b>Concacaf </b>con una suspensión de diez partidos debido a gestos considerados discriminatorios hacia la hinchada de Municipal de Guatemala, tras un partido de la Copa Centroamericana. El técnico afirmó que el gesto fue aludiendo a que los rojos le había callado la boca a los aurinegros al derrotarles, pero la afición refutó dicha postura.