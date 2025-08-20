Jeaustin Campos, un técnico lastrado por grandes polémicas que han marcado su prolífica carrera como técnico

Jeaustin Campos es el director técnico más jerarquizado del fútbol costarricense a nivel de liga, puesto que es el más ganador en aquel país, no obstante, también es uno de los más polémicos, situaciones que le han traído problemas. En las últimas horas el estratega tico fue sancionado con 10 partidos sin dirigir después de unos gestos que hizo en el estadio El Trébol una vez finalizado el partido entre Municipal y Real España, mismos que para la entidad son discriminatorios.

En noviembre de 2023, mientras dirigía al Herediano, Jeaustin Campos fue sancionado por el Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) con una suspensión de seis meses por presuntos comentarios racistas hacia el jugador jamaiquino Javon East, en ese entonces jugador de Saprissa. Aunque la sanción fue apelada y suspendida temporalmente, el caso generó un debate significativo sobre el racismo en el fútbol costarricense. Este no fue el único enfrentamiento entre Campos y East. En 2020, cuando ambos coincidieron en el equipo San Carlos, Campos separó al delantero del plantel, alegando falta de compromiso y profesionalismo por parte del jugador. East respondió públicamente, criticando la decisión del técnico y generando una controversia que se extendió en los medios deportivos. VER MÁS: Benigno Pineda admite que Menjívar y Souza tuvieron que ser expulsados: ¿hubo penal en el Real España-Olimpia? Ahora, Campos fue sancionado por la Concacaf con una suspensión de diez partidos debido a gestos considerados discriminatorios hacia la hinchada de Municipal de Guatemala, tras un partido de la Copa Centroamericana. El técnico afirmó que el gesto fue aludiendo a que los rojos le había callado la boca a los aurinegros al derrotarles, pero la afición refutó dicha postura.