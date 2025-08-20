Nahum Espinoza habla sobre su salud y de futbolistas que hacen TikTok: “Si un jugador apenas rinde y se cree figura, ahí ya no voy”

<b>—¿Qué opinión le merece el tema de los tiktokers en la Selección, que fue muy criticado en la Copa Oro?</b><br /><br />Es un punto delicado. Como ser humano y entrenador pienso que, si te vas a dedicar a algo, hazlo al cien por ciento. No puedes estar en dos cosas a la vez. Lo que me molesta es que algunos ni siquiera son tan buenos. Un jugador sobresaliente rinde aunque haya trasnochado, pero uno que apenas rinde y se cree figura, no. Si otros lo aceptan, es su responsabilidad, pero yo no. Si te dedicas a jugar fútbol, hazlo de lleno. El fútbol exige concentración: fijar la mente en una sola cosa. A menos que seas un talento excepcional, no hay excusa.<b>—Como entrenador, ¿tuvo problemas con jugadores distraídos o con celulares? ¿Qué medidas tomó?</b><br /><br />No con TikTok como ahora, pero sí con cartas, bebidas alcohólicas en hoteles y otras cosas. Siempre aparecen esos problemas. Como líder debes actuar: concientizar al grupo de que es un equipo y todos trabajan por lo mismo. No se puede permitir que alguien rompa la disciplina y afecte el rendimiento. La vida privada se respeta, pero si influye en el rendimiento, hay problema. Como entrenador soy responsable y debo regular esas situaciones. Hoy todos los técnicos se enfrentan a eso y deben resolverlo como crean conveniente.<b>—Por último, profe, ¿le gustaría volver a entrenar en Primera División? ¿Cómo se siente de salud para un nuevo reto?</b><br /><br />Hoy tengo un trabajo y estoy tranquilo. No ha sido fácil porque cuando la salud se afecta, ya no es cuestión de querer o no, sino de poder. Pero claro, si aparece una buena oportunidad, la escucho y si me conviene, la tomo. Si no, no hay problema. Esto se trata de tener oportunidades; si no hay, no pasa nada.