Comisión de Disciplina no perdona el horror arbitral en el Motagua-Marathón y los sanciona con duro castigo

Considerando: Que, las omisiones apuntadas, incurridas por los oficiales de partidos nombrados para dicho partido, tuvo consecuencias en el sentido de colocar en desventaja al Club Deportivo Marathón, a quien se le obligó al inicio del partido, agotar una sustitución y una ventana para formular sustituciones. RESUELVE: Sancionar con dos partidos de suspensión a partir de la presente fecha, a la cuarteta arbitral que dirigió el partido entre los clubes Motagua y Marathón, conformada por los señores Jefferson Escobar, José Espinoza, Juan Otero y Selvin Brown, así como aplicar dos jornadas de suspensión al Comisario de dicho partido, señor Edwin Banegas, quienes no podrán ser nombrados tanto en Liga Profesional como en Reservas.