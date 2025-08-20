Comisión de Disciplina no perdona el horror arbitral en el Motagua-Marathón y los sanciona con duro castigo

¡Duro castigo! La Comisión Nacional de Disciplina no perdonó el horror arbitral encabezado por el réferi Jefferson Escobar, en el clásico entre Motagua vs Marathón por la jornada cinco del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. La cuarteta arbitral cometió el error de quemarle un cambio a Marathón previo al duelo ante los azules. El equipo verdolaga cambió de último momento a Henry Figueroa por Kenny Bodden. Esto retrasó el clásico y los árbitros procedieron mal en el reglamento. La norma de FIFA indica que antes de que se mueva la pelota, el equipo está autorizado a hacer un cambio Este miércoles, tres días después del clásico de Las Emes, la Comisión de Disciplina confirmó el castigo de dos partidos a la cuarteta arbitral comandada por Jefferson Escobar, quien estuvo acompañado de los abanderados José Espinoza, Juan Otero y el cuarto árbitro Selvin Brown.

COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA

ACTUACIÓN DE OFICIO: "Considerando: Que habiéndose constatado en el informe arbitral la intención del Club Marathón de incluir en el 11 inicial a un jugador que previamente, en su listado, estaba reportado como suplente (Henry Figueroa), lo cual no fue permitido por la Cuarteta Arbitral ni advertido por el Comisionado nombrado, infringiéndose la REGLA 3 del Reglamento Oficial del Fútbol. Considerando: Que, dentro de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina, se señalan: Las Infracciones disciplinarias son perseguibles de oficio. Considerando: Que, la Comisión de Disciplina, en uso de sus facultades, apreció y comprobó, las omisiones incurridas tanto por la Cuarteta Arbitral y Comisarios nombrados para dicho partido, en el sentido de inobservar y dejar de aplicar la Regla 3 del reglamento oficial del fútbol, lo cual es totalmente inaceptable y reprochable.