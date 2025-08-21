Jack Baptiste y su exposición sobre el triunfo ante Diriangén, la decisión de quedarse en Real España y, ¿regresará al Olimpia?

Tras el partido el jugador fue consultado en zona mixta por su estadía en <b>Real España </b>y su decisión de permanecer en el conjunto aurinegro. "Eso lo hablamos durante el periodo de vacaciones. Vimos cómo iba a estar mi situación y tomamos la decisión de quedarnos en Real España. Estamos tranquilos y contentos de estar aquí", aseguró el mediocampista aurinegro.El joven jugador no descartó la posibilidad de regresar a <b>Olimpia</b>, pero adelantó que de momento esta concentrado en la maquina: "Vamos a ver qué pueda pasar, pero por ahora estamos en Real España y toca hacer las cosas bien aquí. Eso se pensará más adelante. Ahorita estamos concentrados en Real España", confirmó en zona mixta <b>Jack Jean Baptiste.</b>Sobre el aprendizaje en la <b>Copa Centroamericana</b>, Baptiste expresó: "Son torneos duros. Sabemos que estos partidos se definen por detalles, no podemos pestañear porque un error nos puede costar el triunfo. Hemos aprendido eso y hoy pudimos ganar en casa".En relación al juego ante <b>Diriangén</b>, fue claro en que era vital sacar los tres puntos: "Sabíamos lo que representaba este partido, que teníamos que sumar de tres. Estábamos en casa y sabemos que el Diriangén es un buen equipo, pero pudimos rescatar el triunfo, que era lo que andábamos buscando".