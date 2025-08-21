Jack Baptiste y su exposición sobre el triunfo ante Diriangén, la decisión de quedarse en Real España y, ¿regresará al Olimpia?

Real España derrotó 1-0 al Diriangén FC en el estadio Francisco Morazán, por la jornada 4 de la Copa Centroamericana. Un triunfo que le da respiro a la Máquina y la pone a soñar con clasificar a la siguiente ronda del torneo centroamericano. Jack Jean Baptiste se ha convertido en pieza clave para la realeza. El mediocampista es un fijo en el esquema de Jeaustin Campos. El volante aún pertenece al Olimpia ya que se encuentra en calidad de préstamo con los aurinegros.

Tras el partido el jugador fue consultado en zona mixta por su estadía en Real España y su decisión de permanecer en el conjunto aurinegro. "Eso lo hablamos durante el periodo de vacaciones. Vimos cómo iba a estar mi situación y tomamos la decisión de quedarnos en Real España. Estamos tranquilos y contentos de estar aquí", aseguró el mediocampista aurinegro. El joven jugador no descartó la posibilidad de regresar a Olimpia, pero adelantó que de momento esta concentrado en la maquina: "Vamos a ver qué pueda pasar, pero por ahora estamos en Real España y toca hacer las cosas bien aquí. Eso se pensará más adelante. Ahorita estamos concentrados en Real España", confirmó en zona mixta Jack Jean Baptiste. Sobre el aprendizaje en la Copa Centroamericana, Baptiste expresó: "Son torneos duros. Sabemos que estos partidos se definen por detalles, no podemos pestañear porque un error nos puede costar el triunfo. Hemos aprendido eso y hoy pudimos ganar en casa". En relación al juego ante Diriangén, fue claro en que era vital sacar los tres puntos: "Sabíamos lo que representaba este partido, que teníamos que sumar de tres. Estábamos en casa y sabemos que el Diriangén es un buen equipo, pero pudimos rescatar el triunfo, que era lo que andábamos buscando".

El mediocampista también aprovechó para enviar un mensaje a la afición:"Quiero invitarlos a que nos acompañen la siguiente semana. Sabemos que nos toca otra final como esta, que tenemos que sacar los tres puntos. Primero Dios, se den los resultados y podamos clasificar a la siguiente ronda". Real España recibirá al Sporting San Miguelito de Panamá en la última jornada de la Copa Centroamericana, donde los aurinegros se jugarán su última carta para avanzar a la fase de grupos del torneo.

