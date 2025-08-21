Rubilio Castillo revela el motivo de su fichaje por Marathón, calvario en Colombia, las ofertas y advierte: "Me verán diferente"

<b>En Colombia le quitaron la continuidad, pero ahora se le presenta la oportunidad:</b> "Es importante estar en competencia, de permanecer en el foco, que los números te avalen. Creo que fue lo mejor porque al no tener el ritmo de competencia y que el técnico no contara conmigo, se nos iba a dificultar estar en el foco de poder estar en la Selección, de estar ahí metidos. Además, hemos permanecido en silencio ante tantas especulaciones, pero estamos contentos con la directiva y con todo el personal de Marathón. Berríos y Orinson estuvieron muy al tanto de mi incorporación. Sacrificio y voluntad es lo que puedo ofrecer". <b>¿En qué condiciones está con el tema físico? </b>"Siempre me trabajé a full en el club de Colombia, independientemente que no se tomaba en cuenta, trabajé duro, cuando vine fue alrededor de 12 días y no me dejé, me mantuve, fui al gimnasio, pero por lo menos te ayuda a mantenerte, tener un hábito, estoy en plena condiciones, tengo que mejorar, va a ser muy fácil, no vengo de cero".<b>Mensaje a la afición de Marathón</b>: "A todos los que están pendientes, vengo con la mayor ilusión, vengo a sumar, a aportar mi granito de arena, es una institución con un legado importante, es contribuir y dar lo mejor. Por ende, vendrán los goles, sé que es importante para la carrera de un delantero. Van a ver un Rubilio muy diferente. Vamos con la ilusión de ganar un campeonato".