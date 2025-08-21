Liga Nacional de Honduras: Sedes, fechas y horarios de la jornada 6 del Apertura 2025, ¡arranca este viernes!

Sin tiempo que perder y viviendo aires de la <b>Eliminatoria Mundialista de Concacaf, el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras</b> sigue su curso este viernes 22 de agosto, cuando Victoria reciba al Motagua en el <b>Estadio Ceibeño.</b>El cotejo arranca a las 7:30 PM y será la segunda presentación del español Javier López bajo el mando del equipo motagüense tras igualar 3-3 ante Marathón en la cuarta fecha del balompié catracho.El sábado 23 de agosto habrá dos partidazos. Primero, Olimpia recibe al Platense a partir de las 5:15 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Una victoria melenuda lo mete de lleno por mantener el primer lugar en la competencia.