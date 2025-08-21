Liga Nacional de Honduras: Sedes, fechas y horarios de la jornada 6 del Apertura 2025, ¡arranca este viernes!

Sin tiempo que perder y viviendo aires de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras sigue su curso este viernes 22 de agosto, cuando Victoria reciba al Motagua en el Estadio Ceibeño.

El cotejo arranca a las 7:30 PM y será la segunda presentación del español Javier López bajo el mando del equipo motagüense tras igualar 3-3 ante Marathón en la cuarta fecha del balompié catracho.

El sábado 23 de agosto habrá dos partidazos. Primero, Olimpia recibe al Platense a partir de las 5:15 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Una victoria melenuda lo mete de lleno por mantener el primer lugar en la competencia.