¿Habló con Troglio y le pega como Tosello? Agustín Mulet revela el problema que tiene para debutar y su estilo de juego

<b>¿Cómo te has sentido los primeros días con Olimpia y qué nombres se te quedaron de tus compañeros?</b>Las sensaciones son muy buenas, me sorprendió mucho el club, es grande. Los compañeros me recibieron de la mejor forma y estoy muy contento.<b>¿Por dónde pasa la decisión de llegar a Olimpia? Y ¿cuál es su estilo de juego?</b>Me comentaron que tenía la posibilidad de venir acá. No lo hablé con nadie, ni con mi familia sino que yo tome la decisión personalmente.Soy un volante que tiene marca y técnica para jugar simple.<b>¿Qué te han comentado del fútbol hondureño?</b>Me dijeron que es un fútbol intenso y que Olimpia lo trata de hacer muy seguido. Hacer lo que pide el técnico y lograr cosas.