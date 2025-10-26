Triunfo de oro para el Marquense de Diego Vázquez que les permite soñar con la clasificación a la liguilla en Guatemala

La jornada 16 del torneo Apertura de la primera división de Guatemala le dejó un saldo positivo a los Leones del Marquense, dirigidos por el entrenador argentino nacionalizado hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/diego-vazquez-se-olvida-del-motagua-se-convierte-nuevo-tecnico-de-equipo-de-guatemala-FD27425514" target="_blank">Diego Vázquez</a></b>.En el <b>estadio Marquesa de la Ensenada</b> recibieron al poderoso Comunicaciones y los locales se llevaron el triunfo con marcador de 1-0 gracias al único tanto de Elías Enoc en el primer tiempo.