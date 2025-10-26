Centroamérica

Triunfo de oro para el Marquense de Diego Vázquez que les permite soñar con la clasificación a la liguilla en Guatemala

Derrotaron por la mínima al Comunicaciones en la jornada 16 del torneo de la Liga de Guatemala.

    Elías Enoc celebra el gol de la victoria para el Marquense que dirige Diego Vázquez.
2025-10-26

La jornada 16 del torneo Apertura de la primera división de Guatemala le dejó un saldo positivo a los Leones del Marquense, dirigidos por el entrenador argentino nacionalizado hondureño Diego Vázquez.

En el estadio Marquesa de la Ensenada recibieron al poderoso Comunicaciones y los locales se llevaron el triunfo con marcador de 1-0 gracias al único tanto de Elías Enoc en el primer tiempo.

Diego Vázquez logró celebrar su segunda victoria con Marquense y poco a poco han dejado las últimas posiciones. Ahora se instalaron en la octava plaza con 18 puntos.

Su actual ubicación significa que están logrando el último boleto a la liguilla y que los llevaría a medirse contra el líder, que en estos momentos es Mixco con 35 unidades.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE GUATEMALA

Marquense hundió más al Comunicaciones que la pasa muy mal, están en el penúltimo lugar con apenas 13 puntos y no logran salir de la zona baja de la clasificación en estos momentos.

El próximo encuentro del Marquense será el próximo sábado 1 de noviembre de visita frente al Malacateco desde las 7 de la noche por la jornada 17 de la primera división de Guatemala.

