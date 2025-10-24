Centroamérica

Previo a enfrentarse a Honduras, Fantasma Figueroa toma radical decisión con portero que 'regaló' los goles a Costa Rica

Los nicaragüenses se preparan para ser una piedra en el zapato para la selección hondureña.

2025-10-24

La Seleccion de Nicaragua comenzará pronto la preparación para sus dos útimos partidos de la fase final de la eliminatoria rumbo a United 2026, donde por primera vez llegó a la última etapa.

Y por ello el técnico chileno Marco Antonio Figueroa está con papel y laipz confeccionando la lista de convocados para los juegos contra Honduras en Managua y Haití en Curazao el 13 y 18 de noviembre.

No obstante, de la última lista donde se midieron a los haitianos y costarricenses donde perdieron ambos juegos, saldrán muchos jugadores y uno de ellos será el portero Miguel Rodríguez.

El guardameta, que es compañero del hondureño Alenis Vargas en el SJK Seinäjoki de Finlandia fue enterrado por el mismo 'Fantasma' Figueroa en la conferencia de prensa posterior al duelo contra Costa Rica y ahí mismo decidió que no volverá más a la selección pinolera.

Previo a enfrentarse a Honduras, Fantasma Figueroa toma radical decisión con portero que 'regaló' los goles a Costa Rica

Miguel Rodríguez fue el portero titular en la pasada fecha FIFA de octubre ante los haitianos y ticos y en ambos juegos el guardameta no tuvo dos buenos partidos e influyó mucho en los goles que la azul y blanco recibió.

Ahora Figueroa tendrá que echar mano de sus demás guardametas, como Alyer López (Managua FC) y Brandon Mayorga (UNAN Managua) que son los metas que han venido siendo tomados en cuenta por el técnico andino en el seleccionado pinolero.

