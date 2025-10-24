Previo a enfrentarse a Honduras, Fantasma Figueroa toma radical decisión con portero que 'regaló' los goles a Costa Rica

La <b>Seleccion de Nicaragu</b>a comenzará pronto la preparación para sus dos útimos partidos de la fase final de la eliminatoria rumbo a <b>United 2026</b>, donde por primera vez llegó a la última etapa. Y por ello el técnico chileno <b>Marco Antonio Figueroa </b>está con papel y laipz confeccionando la lista de convocados para los juegos contra <b>Honduras</b> en Managua y <b>Haití </b>en Curazao el 13 y 18 de noviembre.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/operacion-mundial-honduras-prepara-partido-nicaragua-clasificar-copa-mundo-GE27897643" target="_blank">VER MÁS: Operación Mundial: Honduras se prepara para el partido vs Nicaragua, donde se podría clasificar: Viajes, legionarios y microciclo</a></b>No obstante, de la última lista donde se midieron a los haitianos y costarricenses donde perdieron ambos juegos, saldrán muchos jugadores y uno de ellos será el portero <b>Miguel Rodríguez.</b>El guardameta, que es compañero del hondureño <b>Alenis Vargas </b>en el <b>SJK Seinäjoki</b> de <b>Finlandia </b>fue enterrado por el mismo <b>'Fantasma' Figueroa </b>en la conferencia de prensa posterior al duelo contra<b> Costa Rica </b>y ahí mismo decidió que no volverá más a la selección pinolera.