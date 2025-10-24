La Selección

Operación Mundial: Honduras se prepara para el partido vs Nicaragua, donde se podría clasificar: Viajes, legionarios y microciclo

La delegación tiene clara cuál es el itinerario que tendrán para una semana que sera muy extenuante con varios viajes encima.

2025-10-24

La Selección de Honduras tiene de frente la fecha FIFA de noviembre 2025 donde definirá su suerte de cara a la Copa del Mundo de United 2026, cuya justa mundialista podría significar la cuarta participación de la 'H' y segunda al mando de Reinaldo Rueda.

La comitiva de logística de la bicolor catracha ya tiene diagramado en un 90% todo el itinerario que tendrá que ejecutarse con la delegación hondureña que sea convocada para estos juegos. Honduras juega en Managua y San José el 13 y 18 de noviembre, respectivamente.

Honduras se concentrará entre el 3 y 5 de noviembre ya que Reinaldo Rueda planea también realizar un microciclo de trabajo en la previa a estos importantes juegos, pero esto quedará a decisión de la Liga Nacional ya que la gestión está realizada por parte de la FFH y el cuerpo técnico. La Jornada 18 del Apertura sería pospuesta.

Reinaldo Rueda hace petición especial a la Liga Nacional previo a los duelos eliminatorios de Honduras

El equipo nacional viajará a Nicaragua el 11 de noviembre para medirse a los pinoleros el 13, el día siguiente (14) la delegación catracha se regresa a Honduras, entrenan el 15 y el 16 salen hacia Costa Rica para jugar el 18 frente a los ticos y devolverse a tierras hondureñas el 19.

VER MÁS: 'Fantasma' Figueroa, el DT que quiere dejar sin Mundial a Honduras: su historial con Nicaragua jugando de local

Respecto a los legionarios que sean convocados, ellos dependerán de las participaciones de los clubes para que vayan organizando sus vuelos de venida al país, pero será entre el viernes 7 y el lunes 10 del mismo mes de noviembre, días antes del viaje a Nicaragua.

Reinaldo Rueda quiere tener varias sesiones de trabajo antes del juego contra Nicaragua.

Cabe resaltar que el elenco nacional se juega una carta importante en Managua contra una selección nicaragüense liderada por el chileno Marco Antonio "Fantasma" Figueroa quien dijo le quiere hacer la "maldad" a Honduras y dejarlos fuera del Mundial. De hecho, la 'H' podría celebrar una eventual clasificación ahí si vencemos a los pinoleros y en el otro partido entre Haití y Costa Rica terminan con empate. Ambos juegos se jugarán en simultáneo.

