Operación Mundial: Honduras se prepara para el partido vs Nicaragua, donde se podría clasificar: Viajes, legionarios y microciclo

La Selección de Honduras tiene de frente la fecha FIFA de noviembre 2025 donde definirá su suerte de cara a la Copa del Mundo de United 2026, cuya justa mundialista podría significar la cuarta participación de la 'H' y segunda al mando de Reinaldo Rueda.

La comitiva de logística de la bicolor catracha ya tiene diagramado en un 90% todo el itinerario que tendrá que ejecutarse con la delegación hondureña que sea convocada para estos juegos. Honduras juega en Managua y San José el 13 y 18 de noviembre, respectivamente.

Honduras se concentrará entre el 3 y 5 de noviembre ya que Reinaldo Rueda planea también realizar un microciclo de trabajo en la previa a estos importantes juegos, pero esto quedará a decisión de la Liga Nacional ya que la gestión está realizada por parte de la FFH y el cuerpo técnico. La Jornada 18 del Apertura sería pospuesta.