Operación Mundial: Honduras se prepara para el partido vs Nicaragua, donde se podría clasificar: Viajes, legionarios y microciclo

El equipo nacional viajará a <b>Nicaragua </b>el 11 de noviembre para medirse a los pinoleros el 13, el día siguiente (14) la delegación catracha se regresa a <b>Honduras</b>, entrenan el 15 y el 16 salen hacia Costa Rica para jugar el 18 frente a los ticos y devolverse a tierras hondureñas el 19.<br /><br /><b>VER MÁS:<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/historial-fantasma-figueroa-seleccion-nicaragua-eliminatorias-concacaf-2025-EO27839951" target="_blank"> 'Fantasma' Figueroa, el DT que quiere dejar sin Mundial a Honduras: su historial con Nicaragua jugando de local</a></b>Respecto a los legionarios que sean convocados, ellos dependerán de las participaciones de los clubes para que vayan organizando sus vuelos de venida al país, pero será entre el viernes 7 y el lunes 10 del mismo mes de noviembre, días antes del viaje a <b>Nicaragua</b>.