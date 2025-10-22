La Selección

OFICIAL: Convocatoria de la Selección Sub 17 de Honduras para el Mundial de Qatar 2025 con el hijo de David Suazo en lista

La selección hondureña dirigida por Israel Canales jugará ante Brasil, Indonesia y Zambia en la Copa del Mundo.

  • OFICIAL: Convocatoria de la Selección Sub 17 de Honduras para el Mundial de Qatar 2025 con el hijo de David Suazo en lista
2025-10-22

La Selección Sub 17 de Honduras oficializó la nómina para hacerle frente a la Copa del Mundo de esta categoría que se jugará en Qatar en el mes de noviembre del 2025.

Israel Canales definió una lista donde incluyó a tres legionarios, donde figura Luis Gabriel Suazo, hijo del mítico exjugador hondureño David Suazo. Luis es parte del Sporting Braga de Portugal.

Una de las ausencias más pesadas en este equipo fue el mediocampista Deijan García del Chicago Fire de la MLS que no será parte de la delegación hondureña por tierras qataríes como también Juan Quesada y Óscar Zúñiga, pero sí está Nicolás Balbas del Dépor de España.

Del ámbito local el cuerpo técnico lleva futbolistas que después del Premundial sumaron minutos en Liga Nacional de Honduras como el caso de Yeison Arriola, quien se convirtió en titular con el Platense y Yenzel Morales del Olimpia. También Mike Arana del Real España y José Oyuela con Motagua han tenido entrenamientos con el primer equipo.

La Sub 17 de Honduras quedó emparejada en el Grupo H junto a Brasil, Indonesia y Zambia, con las que competirá para buscar un acceso a los dieciseisavos de final de la competencia.

CONVOCATORIA OFICIAL DE LA SUB 17 DE HONDURAS

Porteros
Robben Anderson, Platense
Eliezer Fuentes, FC Dallas (USA)
Noel Valladares, Olimpia

Defensas
Denzel Arzú, Olimpia
Yensel Morales, Olimpia
Emmanuel Martín, Motagua
José Oyuela, Motagua
Osmel Medina, Génesis PN

Volantes
Alexander Álvarez, Platense
Yeison Arriola, Platense
Cristopher Vega, Real España
Mike Arana, Real España
Edward Amador, UPNFM
Yochua Palacios, Real España
Darell Oliva, Motagua
Brayan Cortés, Olimpia
Nicolás Balbas, Deportivo La Coruña (España)

Delanteros
David Flores, Olimpia
Luis Suazo, Sporting Braga (Portugal)
Marcos Reyes, Victoria
Reagan Bodden, Real España

OFICIAL: Convocatoria de la Selección Sub 17 de Honduras para el Mundial de Qatar 2025 con el hijo de David Suazo en lista
Unirme al canal de noticias
Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Mundial Sub 17
|
Honduras sub17
|