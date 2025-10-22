OFICIAL: Convocatoria de la Selección Sub 17 de Honduras para el Mundial de Qatar 2025 con el hijo de David Suazo en lista

La Selección Sub 17 de Honduras oficializó la nómina para hacerle frente a la Copa del Mundo de esta categoría que se jugará en Qatar en el mes de noviembre del 2025.

Israel Canales definió una lista donde incluyó a tres legionarios, donde figura Luis Gabriel Suazo, hijo del mítico exjugador hondureño David Suazo. Luis es parte del Sporting Braga de Portugal.

Una de las ausencias más pesadas en este equipo fue el mediocampista Deijan García del Chicago Fire de la MLS que no será parte de la delegación hondureña por tierras qataríes como también Juan Quesada y Óscar Zúñiga, pero sí está Nicolás Balbas del Dépor de España.

Del ámbito local el cuerpo técnico lleva futbolistas que después del Premundial sumaron minutos en Liga Nacional de Honduras como el caso de Yeison Arriola, quien se convirtió en titular con el Platense y Yenzel Morales del Olimpia. También Mike Arana del Real España y José Oyuela con Motagua han tenido entrenamientos con el primer equipo.

La Sub 17 de Honduras quedó emparejada en el Grupo H junto a Brasil, Indonesia y Zambia, con las que competirá para buscar un acceso a los dieciseisavos de final de la competencia.