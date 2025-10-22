OFICIAL: Convocatoria de la Selección Sub 17 de Honduras para el Mundial de Qatar 2025 con el hijo de David Suazo en lista

La<b> Selección Sub 17 de Honduras</b> oficializó la nómina para hacerle frente a la<b> Copa del Mundo</b> de esta categoría que se jugará en <b>Qatar </b>en el mes de noviembre del 2025.Israel Canales definió una lista donde incluyó a tres legionarios, donde figura <b>Luis Gabriel Suazo</b>, hijo del mítico exjugador hondureño <b>David Suazo</b>. Luis es parte del<b> Sporting Braga </b>de Portugal.Una de las ausencias más pesadas en este equipo fue el mediocampista <b>Deijan García </b>del Chicago Fire de la MLS que no será parte de la delegación hondureña por tierras qataríes como también <b>Juan Quesada y Óscar Zúñiga</b>, pero sí está <b>Nicolás Balbas</b> del Dépor de España.Del ámbito local el cuerpo técnico lleva futbolistas que después del Premundial sumaron minutos en Liga Nacional de Honduras como el caso de <b>Yeison Arriola</b>, quien se convirtió en titular con el Platense y <b>Yenzel Morales </b>del Olimpia. También <b>Mike Arana </b>del Real España y <b>José Oyuela</b> con Motagua han tenido entrenamientos con el primer equipo.La <b>Sub 17 de Honduras </b>quedó emparejada en el Grupo H junto a <b>Brasil</b>, <b>Indonesia </b>y <b>Zambia</b>, con las que competirá para buscar un acceso a los dieciseisavos de final de la competencia.