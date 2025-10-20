Marco 'Fantasma' Figueroa, el DT que quiere dejar sin Mundial a Honduras: su historial con Nicaragua jugando de local

<b>Triunfos</b><br />Nicaragua 2-1 Trinidad y Tobago, Nations League B<br />Nicaragua 4-0 Bahamas, Nations League B<br />Nicaragua 1-0 El Salvador, amistoso<br />Nicaragua 4-1 San Vicente y las Granadinas, Nations League B<br />Nicaragua 5-1 Barbados, Nations League B<br />Nicaragua 3-0 Montserrat, Nations League B<br />Nicaragua 3-2 Guyana Francesa, Nations League A<br />Nicaragua 4-1 Montserrat, eliminatorias<br />Nicaragua 1-0 Guyana, eliminatorias<b>Empate</b><br />Nicaragua 0-0 República Dominicana, Nations League B<br />Nicaragua 1-1 Costa Rica, eliminatorias<br /><br /><b>Derrotas</b><br />Nicaragua 0-1 Cuba, amistoso<br />Nicaragua 0-2 Jamaica, Nations League A<br />Nicaragua 0-3 Haití, eliminatorias