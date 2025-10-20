La Selección

Marco 'Fantasma' Figueroa, el DT que quiere dejar sin Mundial a Honduras: su historial con Nicaragua jugando de local

La selección de Nicaragua, dirigida por Marco Antonio "Fantasma" Figueroa, tiene un historial favorable jugando como local, pero falla ante selecciones de jerarquía.

  • Marco 'Fantasma' Figueroa, el DT que quiere dejar sin Mundial a Honduras: su historial con Nicaragua jugando de local
2025-10-20

La Selección de Nicaragua, bajo la dirección del entrenador Marco Antonio "Fantasma" Figueroa, se prepara para recibir a Honduras el próximo 13 de noviembre, en un partido clave de la Jornada 5 de la eliminatoria mundialista para los hondureños. La trayectoria del equipo pinolero con Figueroa al mando ha mostrado un balance interesante, pero que ha venido a declive.

Desde que el "Fantasma" asumió el banquillo, Nicaragua ha disputado 14 partidos como local con resultados variados, pero mostrando un progreso claro en su rendimiento. En la Liga B de Naciones, los pinoleros lograron victorias contundentes como el 4-0 frente a Bahamas el 13 de junio de 2022, y un 5-1 ante Barbados el 11 de septiembre de 2023, evidenciando su superioridad en la región antes selecciones de menor escala.

El estado de salud de Julián Martínez y Edwin Rodríguez: ¿estarán listos para la fecha FIFA de noviembre con Honduras?

Los nicaragüenses también ha mostrado capacidad para ganar duelos amistosos e importantes partidos internacionales, como el 1-0 sobre El Salvador en un duelo de preparación disputado el 16 de noviembre de 2022, y el 4-1 sobre San Vicente y las Granadinas en la Liga B de Naciones, el 24 de marzo de 2023.

En eliminatorias mundialistas y en la etapa superior de la Liga de Naciones, la Nicaragua del Fantasma Figueroa ha conseguido victorias importantes, destacando el 4-1 contra Montserrat el 5 de junio de 2024 y el 1-0 frente a Guyana el 6 de junio de 2025. Además, un empate 1-1 ante Costa Rica el 5 de septiembre de 2025.

Sin embargo, también han sufrido algunos tropiezos en casa, con derrotas como el 0-1 en un amistoso contra Cuba en marzo de 2024, y derrotas más duras en Liga de Naciones y eliminatorias, como el 0-2 contra Jamaica en octubre de 2024 y el 0-3 frente a Haití el 9 de octubre de 2025. Estos traspiés contra los caribeños reflejan áreas de mejora para el cuerpo técnico.

El desempeño como local de Nicaragua bajo la tutela el Fantasma Figueroa revela un balance donde la selección ha sabido aprovechar su condición para construir victorias significativas, pero también ha sufrido golpes que retan su crecimiento. Esta nueva oportunidad será crucial para el juego contra Honduras, que busca sumar puntos vitales para mantener aspiraciones en el proceso clasificatorio.

El técnico de origen chileno tiene cuesta arriba la eliminatoria. Matemáticamente tiene opciones, pero son muy remotas.

El técnico de origen chileno tiene cuesta arriba la eliminatoria. Matemáticamente tiene opciones, pero son muy remotas.

El balance final de los partidos que el chileno ha dirigido a Nicaragua están así: hay 14 partidos, 9 victorias, 3 derrotas y 2 empates, sacando un buen porcentaje que amenaza a Honduras, no obstante, los pinoleros suelen fallar en partidos claves y con selecciones de jerarquía.

"Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad, tenemos que a agarrar a Honduras y tenemos que despedirnos bien. Después veremos que pasa en Curazao cuando nos toque jugar con Haití", dijo el entrenador chileno en rueda de prensa tras perder contra Costa Rica.

EL HISTORIAL DEL FANTASMA DE LOCAL

Triunfos
Nicaragua 2-1 Trinidad y Tobago, Nations League B
Nicaragua 4-0 Bahamas, Nations League B
Nicaragua 1-0 El Salvador, amistoso
Nicaragua 4-1 San Vicente y las Granadinas, Nations League B
Nicaragua 5-1 Barbados, Nations League B
Nicaragua 3-0 Montserrat, Nations League B
Nicaragua 3-2 Guyana Francesa, Nations League A
Nicaragua 4-1 Montserrat, eliminatorias
Nicaragua 1-0 Guyana, eliminatorias

Empate
Nicaragua 0-0 República Dominicana, Nations League B
Nicaragua 1-1 Costa Rica, eliminatorias

Derrotas
Nicaragua 0-1 Cuba, amistoso
Nicaragua 0-2 Jamaica, Nations League A
​​​​​​​Nicaragua 0-3 Haití, eliminatorias

Unirme al canal de noticias
Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Eliminatorias Concacaf
|
Honduras
|
Nicaragua
|