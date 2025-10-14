'Fantasma' Figueroa sorprende a Concacaf con la amenaza que hizo a Honduras: "Vamos a hacer la maldad, nos trataron..."

Parece que el entrenador de Nicaragua, Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa, no puede olvidar la derrota que sufrió contra Honduras en el inicio de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf y ahora dice que quiere dejar a los catrachos "fuera del Mundial" 2026. El técnico chileno se mostró muy dolido por la goleada que le metió Costa Rica (4-1) en el Estadio Nacional de San José, en la cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas, derrota que dejó a los nicas al borde de la eliminación a la Copa del Mundo.



La Azul y Blanco quedó en el último lugar de la tabla de posiciones del Grupo C con apenas un punto de 12 posible. Honduras es líder con 8 unidades, Costa Rica segundo con 6 y Haití tercero con 5. En la próxima fecha FIFA, Nicaragua recibirá a Honduras en Managua el jueves 13 de noviembre y cerrará visitando a Haití en Curazao el martes 18. La selección hondureña se jugará la clasificación al Mundial en el duelo ante los pinoleros.

'FANTASMA' FIGUEROA QUIERE ELIMINAR A HONDURAS



El 'Fantasma' Figueroa empezó a calentar lo que será ese partido contra Honduras, asegurando que buscará hacer la maldad de eliminar a los hondureños del Mundial 2026. "Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad, tenemos que a agarrar a Honduras y tenemos que despedirnos bien. Después veremos que pasa en Curazao cuando nos toque jugar con Haití", dijo el entrenador chileno en rueda de prensa tras perder contra Costa Rica.

"Pero tenemos que hacer la maldad, yo se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, nos trataron bastante mal, les dije cuando llegamos, nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial y así va a ser", agregó Marco Antonio Figueroa. Figueroa ha perdido los últimos tres partidos consecutivos al frente de Nicaragua y su objetivo ahora es dejar sin Mundial a Honduras. Solo piensa en eso. "Vamos a tratar de ganar ese partido (contra Honduras), no por Costa Rica, no por Haití, será por Nicaragua y porque tenemos una selección en crecimiento, es una selección muy joven. Cuando salió Juan Barrera el promedio de edad bajó a los 25 años".