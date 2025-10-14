'Fantasma' Figueroa sorprende a Concacaf con la amenaza que hizo a Honduras: "Vamos a hacer la maldad, nos trataron..."

<br />El seleccionador de 63 años no se ve siguiendo como técnico de Nicaragua. "Tengo mucha fe en estos muchachos, el proceso que siga con ellos va a ser bueno, cualquier técnico que llegue va a tener una selección muy buena, muy bien trabajada"."Creo que en este momento el favorito no se va a decidir hasta que no juguemos el primer partido de noviembre, está muy parejo ellos tres, Haití nos pasó por encima porque ese sí nos pasó por encima, pero hoy no, por eso nos vamos dolidos. Si ustedes ven el partido se van a dar cuenta que el primer tiempo llegaron mucho, tiraron todas por arriba, pero en el segundo tiempo no, cambió mucho el partido, fuimos más ordenados, buscamos más el pase entre línea, buscamos donde teníamos que haberles hecho más daño que era por donde esta (Kendall) Wanston porque él tiene dos metros de estatura, pero es lento, la estrategia era esa. Yo no me voy dolido por el resultado, me voy dolido por los errores y porque los muchachos no merecen eso, nada más", cerró.