Eliminatorias Concacaf: así está la tabla de posiciones; Costa Rica y Honduras obligadas; Panamá y Curazao a confirmar el gran paso

Honduras y Haití se jugarán el lunes el liderato del grupo C en el cuarta jornada de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, en un duelo entre rivales directos al que llegan empatados con cinco puntos cada uno. La selección haitiana es líder del grupo por mejor diferencia de goles, uno más que la hondureña, que de local viene de empatar en la tercera fecha 0-0 contra Costa Rica.

Los haitianos, que ya llegaron a Tegucigalpa, la capital hondureña donde se disputará el partido, se sienten animados por el triunfo de 0-3 que lograron de visita ante Nicaragua, que se ha quedado en el camino, dando la pelea, en un nuevo intento por clasificar a un mundial. El empate en casa ante Costa Rica le dejó un sabor a derrota a Honduras, que contra Haití saldrá resuelta a ganar y a la espera de los dos juegos como visitante, en noviembre, cuando se definirá el primer lugar del grupo C que clasificará de manera directa al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Sus rivales en noviembre serán Nicaragua y Costa Rica. El entrenador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, con quien los catrachos lograron la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, atribuyó el empate con Costa Rica a la defensa cerrada de los ticos y a la ausencia de algunos de los mejores jugadores del país. SIMULADOR MUNDIALISTA: pronostica los resultados de la eliminatoria Pese al empate contra Costa Rica, Rueda elogió el desempeño de Honduras y abogó por un triunfo ante Haití, este lunes. Sobre el juego contra Haití, el centrocampista hondureño Jorge Álvarez dijo a los periodistas que saldrán "a ganar sí, o sí", por lo que buscarán un partido "más intenso" que el mostrado ante Costa Rica, ante un rival caribeño que "es difícil". Añadió que un triunfo ante Haití le permitiría a Honduras alejarse un poco de sus rivales. El mejor escenario para Honduras sería ganarle a Haití y que Costa Rica, que ha sumado tres puntos en tres juegos, empatara con Nicaragua, que acumula uno.

-Panamá buscará ante Surinam el liderato del Grupo A

La selección de fútbol de Panamá buscará este martes ante la de Surinam un triunfo que le permita adueñarse del primer lugar del Grupo A en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026 y mantener intacta su aspiración de clasificarse. Panamá viene de ganar en suelo salvadoreño, donde rompió una racha negativa en eliminatorias, ocupa el segundo lugar del Grupo A con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, mientras que Surinam lidera la zona con las mismas unidades pero mejor diferencia de goles. El mediocampista Adalberto Carrasquilla destaca la importancia del encuentro al señalar que será "crucial" para las aspiraciones panameñas, dice que el equipo encara cada compromiso como una final y que el grupo es consciente de que no se puede "perder esta oportunidad".



"Cada uno de estos partidos es una final más. Pasó con El Salvador, ahora con Surinam. Es complicado, es mucho más que jugar al fútbol", precisó. La Roja centroamericana se mantiene invicta en duelos ante selecciones caribeñas, con una victoria por 2-0 ante Guyana y un empate 0-0 frente a Surinam, ambos en el actual proceso rumbo al Mundial de 2026. La selección de Surinam llega a Panamá tras empatar 1-1 en su compromiso ante Guatemala, gracias a un gol en los minutos finales de Virgil Misidjan, que le permitió rescatar un punto y mantenerse primera del grupo. De acuerdo con cifras oficiales de la Concacaf, esta será la visita número 14 de Surinam a territorio centroamericano en la historia de las clasificatorias mundialistas. Su balance es negativo: una victoria, dos empates y diez derrotas.

-El Salvador se juega el todo por el todo ante Guatemala en eliminatorias de la Concacaf

La selección de El Salvador, dirigida por el técnico colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, se juega el todo por el todo el martes ante su similar de Guatemala, en el marco de la cuarta jornada del Grupo A de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. La Azul y Blanco llega a este partido con la obligación de ganar y sacar los tres puntos; de lo contrario se complican sus aspiraciones de asistir a su tercera Copa del Mundo. Los del 'Bolillo' se ubican en la tercera posición del Grupo A, con tres puntos tras perder de local, el pasado viernes, ante Panamá, que sumó 5 unidades, las mismas que el líder, Surinam. Guatemala se encuentra en una posición más complicada, es último de grupo con 2 puntos tras empatar, en la tercera jornada de la eliminatoria (1-1) contra Surinam. El seleccionador de El Salvador señaló que el partido ante Guatemala, que se jugará en el emblemático Estadio Cuscatlán en San Salvador, "será una final" en la que es obligatorio ganar. "Vamos a enfrentar el partido del martes (contra Guatemala) como la final más grande", porque "si nosotros ganamos, nos volvemos a meter" en la lucha por los primeros puestos, expresó el 'Bolillo' Gómez, técnico que clasificó a Colombia para el Mundial 1998, a Ecuador para el de 2002 y a Panamá para el de 2018. El equipo afronta nuevas bajas, el zaguero Roberto Domínguez y el volante de marca Christian Martínez, ambos lesionados tras el exigente encuentro del viernes ante Panamá.

-Jornada 4 de las Eliminatorias Concacaf

Lunes 13 de octubre *Honduras vs Haití (6:00 P.M) *Costa Rica vs Nicaragua (8:00 P.M) Martes 14 de octubre *Curazao vs Trinidad y Togabo (5:00 P.M) *Jamaica vs Bermudas (6:00 P.M) *Panamá vs Surinam (7:00 P.M) *El Salvador vs Guatemala (8:00 P.M)