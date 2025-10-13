Eliminatorias Concacaf: así está la tabla de posiciones; Costa Rica y Honduras obligadas; Panamá y Curazao a confirmar el gran paso

<br />"Cada uno de estos partidos es una final más. Pasó con El Salvador, ahora con Surinam. Es complicado, es mucho más que jugar al fútbol", precisó.La Roja centroamericana se mantiene invicta en duelos ante selecciones caribeñas, con una victoria por 2-0 ante Guyana y un empate 0-0 frente a Surinam, ambos en el actual proceso rumbo al Mundial de 2026.La selección de Surinam llega a Panamá tras empatar 1-1 en su compromiso ante Guatemala, gracias a un gol en los minutos finales de Virgil Misidjan, que le permitió rescatar un punto y mantenerse primera del grupo.De acuerdo con cifras oficiales de la Concacaf, esta será la visita número 14 de Surinam a territorio centroamericano en la historia de las clasificatorias mundialistas. Su balance es negativo: una victoria, dos empates y diez derrotas.