Mundial 2026: las 22 selecciones que ya están clasificadas; seis representantes de África por ahora

La <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/cabo-verde-mundial-2026-eliminatorias-africanas-seleccion-grupos-camerun-CA27721223#google_vignette">selección de Cabo Verde</a></b> se convirtió en la vigésima segunda en certificar su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras imponerse este lunes por 3-0 a <b>Esuatini</b>.<b>Cabo Verde</b>, que disputará su primera Copa del Mundo, es el sexto equipo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tras <b>Maruecos</b>, <b>Túnez</b>, <b>Egipto</b>, <b>Argelia </b>y <b>Ghana</b>, que logra el billete para el Mundial que se disputará el próximo verano en Norteamérica y en el que participarán 48 selecciones.Cabe recordar que la CAF otorga nueve plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.