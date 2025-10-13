Mundial 2026: las 22 selecciones que ya están clasificadas; seis representantes de África por ahora

La selección de Cabo Verde se convirtió en la vigésima segunda en certificar su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras imponerse este lunes por 3-0 a Esuatini. Cabo Verde, que disputará su primera Copa del Mundo, es el sexto equipo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tras Maruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana, que logra el billete para el Mundial que se disputará el próximo verano en Norteamérica y en el que participarán 48 selecciones. Cabe recordar que la CAF otorga nueve plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.

La Confederación Sudaamericana de Fútbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia. Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla. Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia, que recientemente debutó en el Mundial Sub-20 de Chile, participará en la repesca internacional con el sueño de disputar también por primera vez en un Mundial absoluto.

Asia concede ocho plazas directas, de las que ya están adjudicadas seis: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. También otorga un pase para la repesca. Europa (UEFA) está en plena fase de clasificación y, por el momento, es la única confederación que no tiene ningún equipo asegurado. La Concacaf también se encuentra en plenas eliminatorias, pero, a diferencia de Europa, tiene a los tres anfitriones ya clasificados de oficio: Canadá, Estados Unidos y México. Otros tres equipos obtendrán plaza directa y dos más irán a la repesca.