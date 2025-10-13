¡Historia pura! Cabo Verde cumple con goleada en la última jornada y sella su pase al Mundial por primera vez

Historia pura en las eliminatorias africanas. Cabo Verde selló su boleto por primera vez a un Mundial de la FIFA tras imponerse este lunes por 3-0 de local a Eswatini. Solo necesitaba ganar para conseguirlo y ha cumplido. Los 'Tiburones azules', como se le conoce al cuadro coboverdiano, mordieron los tres puntos en la décima y última jornada gracias a los goles de Dailon Livramento y Willy Semedo, ambos en el arranque del segundo tiempo (48' y 54'), y otro de Stopíra en el tramo final (91').

Con este resultado, Cabo Verde, dirigido por el técnico Leitão Brito 'Bubista', termina las eliminatorias como líder del Grupo D con 23 puntos luego de firmar siete triunfos, dos empates y una sola derrota. Cabe Verde es el segundo país más pequeño en lograr clasificarse a una Copa del Mundo, luego de que lo hiciera Islandia en Rusia-2018. La escuadra caboverdiana compartía grupo con una potencia africana como Camerún, que terminó en el segundo puesto con 19 unidades y deberá buscar la clasificación a través del repechaje.



ACCIONES DE LA HISTÓRICA CLASIFICACIÓN

Dailon Livramento, delantero del Casa Pia portugués, que ya anotó el pasado mes de septiembre el gol de la victoria (1-0) sobre Camerún, volvió a demostrar su viveza tras rematar a las redes un balón centrado por 'Yannick' Semedo que la zaga visitante no acertó a despejar. Un gol que pareció liberar definitivamente a Cabo Verde que, cuatro minutos más tarde, en el 52', pudo doblar su ventaja en un remate de Jamiro Monteiro que se estrelló en el larguero. Pero nada ni nadie pudo impedir que los de 'Bubista', que ya en la pasada Copa de África se quedaron a las puertas de las semifininales tras caer ante Sudáfrica en la tanda de penales en los cuartos de final, sentenciaran definitivamente la victoria.