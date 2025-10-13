¡Historia pura! Cabo Verde cumple con goleada en la última jornada y sella su pase al Mundial por primera vez

Historia pura en las eliminatorias africanas. <b>Cabo Verde </b>selló su boleto por primera vez a un Mundial de la FIFA tras imponerse este lunes por 3-0 de local a<b> Eswatini</b>. Solo necesitaba ganar para conseguirlo y ha cumplido.Los 'Tiburones azules', como se le conoce al cuadro coboverdiano, mordieron los tres puntos en la décima y última jornada gracias a los goles de <b>Dailon Livramento</b> y <b>Willy Semedo</b>, ambos en el arranque del segundo tiempo (48' y 54'), y otro de<b> Stopíra</b> en el tramo final (91').