Quieren sacar a Lamine Yamal del Barcelona y harían una locura: "Cueste lo que cueste; lo necesitamos"

Una situación que recuerda a lo ocurrido con <b>Neymar </b>en 2017, cuando el brasileño brillaba en el <b>Barcelona</b>, pero decidió seguir su carrera en París. Por aquel entonces, el <b>PSG </b>pagó su cláusula de 222 millones de euros, conviertiéndose en el traspaso más caro de todos los tiempos. Ahora con <b>Lamine</b>, la misión parece realmente complicada. El club azulgrana no quiere escuchar propuestas luego de que el futbolista firmara su renovación hasta 2031, con un salario inicial fijo de unos 15 millones de euros anuales que podría ascender hasta los 20 millones con diversas bonificaciones. "Renovar hasta 2031 lo veo como un gran paso y espero que el camino sea aún más largo con muchas victorias en el Barça", expresó <b>Yamal </b>tras renovar su contrato con los blaugranas.