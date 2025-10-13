Quieren sacar a Lamine Yamal del Barcelona y harían una locura: "Cueste lo que cueste; lo necesitamos"

Al margen de sus últimas lesiones, Lamine Yamal se ha convertido en el referente del FC Barcelona con tan solo 18 años. Pasó de ser un juvenil desconocido a ganarse un puesto en el once inicial de Hansi Flick y fue determinante la temporada pasada con la consecución de tres títulos para el club. También quedó en segundo lugar durante la premiación del Balón de Oro 2025 que terminó consiguiendo Ousmane Dembélé. Aunque esa noche fue galardonado nuevamente como el mejor futbolista joven del mundo.

El valor de Lamine se ha disparado por completo. El Barcelona le ha impuesto una cláusula de rescisión valorada en 1,000 millones de euros y según el portal Transfermarkt, tiene un precio que ronda los 200 'kilos'. El conjunto catalán no tiene intenciones de desprenderse del jugador porque sobre su figura gira el proyecto. No obstante, hay equipos que creen poder ficharlo y están dispuestos a tirar todo para cumplir ese sueño. Según revela el periodista francés, Romain Molina, el PSG de Luis Enrique no descarta ir por el fichaje de Lamine. Se trata uno de los objetivos que se han trazado los dueños del cuadro parisino en Qatar. "Lo queremos cueste lo que cueste. Lo queremos pase lo que pase. Lo necesitamos con nosotros algún día", asegura Molina sobre los propietarios de la entidad francesa.