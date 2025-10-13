Internacionales

Quieren sacar a Lamine Yamal del Barcelona y harían una locura: "Cueste lo que cueste; lo necesitamos"

El joven atacante no está en venta, pero varios clubes no renuncian a su sueño de ficharlo algún día.

Al margen de sus últimas lesiones, Lamine Yamal se ha convertido en el referente del FC Barcelona con tan solo 18 años. Pasó de ser un juvenil desconocido a ganarse un puesto en el once inicial de Hansi Flick y fue determinante la temporada pasada con la consecución de tres títulos para el club.

También quedó en segundo lugar durante la premiación del Balón de Oro 2025 que terminó consiguiendo Ousmane Dembélé. Aunque esa noche fue galardonado nuevamente como el mejor futbolista joven del mundo.

El valor de Lamine se ha disparado por completo. El Barcelona le ha impuesto una cláusula de rescisión valorada en 1,000 millones de euros y según el portal Transfermarkt, tiene un precio que ronda los 200 'kilos'.

El conjunto catalán no tiene intenciones de desprenderse del jugador porque sobre su figura gira el proyecto. No obstante, hay equipos que creen poder ficharlo y están dispuestos a tirar todo para cumplir ese sueño.

Según revela el periodista francés, Romain Molina, el PSG de Luis Enrique no descarta ir por el fichaje de Lamine. Se trata uno de los objetivos que se han trazado los dueños del cuadro parisino en Qatar.

"Lo queremos cueste lo que cueste. Lo queremos pase lo que pase. Lo necesitamos con nosotros algún día", asegura Molina sobre los propietarios de la entidad francesa.

Una situación que recuerda a lo ocurrido con Neymar en 2017, cuando el brasileño brillaba en el Barcelona, pero decidió seguir su carrera en París. Por aquel entonces, el PSG pagó su cláusula de 222 millones de euros, conviertiéndose en el traspaso más caro de todos los tiempos.

Ahora con Lamine, la misión parece realmente complicada. El club azulgrana no quiere escuchar propuestas luego de que el futbolista firmara su renovación hasta 2031, con un salario inicial fijo de unos 15 millones de euros anuales que podría ascender hasta los 20 millones con diversas bonificaciones.

"Renovar hasta 2031 lo veo como un gran paso y espero que el camino sea aún más largo con muchas victorias en el Barça", expresó Yamal tras renovar su contrato con los blaugranas.

