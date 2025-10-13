Nicki Nicole recogió a Lamine Yamal tras el entrenamiento del Barcelona: la imagen que se hizo viral

Después de gozar de unos días de descanso, el Barça se ha ejercitado sobre el césped del campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva en una sesión reducida, ya que los futbolistas internacionales siguen concentrados con sus respectivas selecciones.Además de las novedades de <b>Lamine </b>y <b>Fermín</b>, el entrenamiento ha contado con la participación de los jugadores del Barça Atlètic como <b>Guillem Víctor</b>, <b>Hafiz Gariba</b>, <b>Jofre Torrents</b>, <b>Quim Junyen</b>t, <b>Juan Hernández</b>, <b>Adrián Guerrero</b> y <b>Oriol Pallas</b>, además de los porteros <b>Eder Aller</b> y <b>Emilio Bernad</b>.El técnico alemán,<b> Hansi Flick</b>, ha dirigido la sesión sin los lesionados <b>Gavi</b>, <b>Joan García</b>, <b>Ter Stegen</b>, <b>Raphinha </b>y <b>Dani Olmo</b>, que este lunes ha pasado pruebas médicas que han determinado que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda "sin afectación conectiva".