Nicki Nicole recogió a Lamine Yamal tras el entrenamiento del Barcelona: la imagen que se hizo viral

El primer equipo del Barcelona regresó este lunes a los entrenamientos con las novedades de Lamine Yamal y Fermín López, que se han incorporado al grupo. El extremo de 18 años, que recayó de la lesión en el pubis tras el encuentro contra el PSG del 1 de octubre, y el volante andaluz, que se lesionó en el psoas ilíaco de la pierna izquierda el pasado 21 de septiembre, apuntan a entrar en la convocatoria del partido que el cuadro azulgrana jugará este sábado frente al Girona.

Después de gozar de unos días de descanso, el Barça se ha ejercitado sobre el césped del campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva en una sesión reducida, ya que los futbolistas internacionales siguen concentrados con sus respectivas selecciones. Además de las novedades de Lamine y Fermín, el entrenamiento ha contado con la participación de los jugadores del Barça Atlètic como Guillem Víctor, Hafiz Gariba, Jofre Torrents, Quim Junyent, Juan Hernández, Adrián Guerrero y Oriol Pallas, además de los porteros Eder Aller y Emilio Bernad. El técnico alemán, Hansi Flick, ha dirigido la sesión sin los lesionados Gavi, Joan García, Ter Stegen, Raphinha y Dani Olmo, que este lunes ha pasado pruebas médicas que han determinado que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda "sin afectación conectiva".

Tampoco se ha ejercitado Ferran Torres, descartado para el partido que España jugará ante Bulgaria este martes. El delanterro sufre una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, sin que exista ninguna lesión asociada, por lo que podrá estar disponible para el encuentro contra el Girona.

