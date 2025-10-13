Barcelona gira comunicado sobre Ferran Torres y Dani Olmo: ¿se pierden el Clásico ante Real Madrid?

Diferente es el caso de <b>Dani Olmo</b>, también de baja en la concentración de <b>España</b>, que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda "sin afectación conectiva" y que sí le supondrá no participar en algunos encuentros.<b>Olmo </b>se lesionó el pasado viernes, en la Ciudad del Fútbol, en el último entrenamiento de la 'Roja' antes de medirse a <b>Georgia </b>en partido clasificatorio para el Mundial 2026.El atacante catalán no se había ejercitado durante toda la semana "por cansancio y alguna molestia", tal como confirmó posteriormente el seleccionador, <b>Luis de la Fuente</b>, y abandonó al terreno de juego tras probarse 15 minutos en la primera sesión en la que participaba.