Barcelona gira comunicado sobre Ferran Torres y Dani Olmo: ¿se pierden el Clásico ante Real Madrid?

El FC Barcelona giró dos comunicados este lunes a través de sus redes sociales sobre las molestias que sufren Ferran Torres y Dani Olmo mientras se encontraban con la selección de España. Ferran, que ha sido descartado para el partido que España jugará mañana ante Bulgaria, sufre únicamente una sobrecarga muscular, por lo que podrá estar disponible para el duelo del sábado contra el Girona en la reanudación de LaLiga. Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española El 'Tiburón' se ha sometido a una serie de pruebas que han determinado la existencia de una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, sin que exista ninguna lesión asociada. El informe de los servicios médicos del club catalán ha especificado que el delantera no causa baja y seguirá con un tratamiento específico.

OLMO SE PERDERÍA EL CLÁSICO

Diferente es el caso de Dani Olmo, también de baja en la concentración de España, que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda "sin afectación conectiva" y que sí le supondrá no participar en algunos encuentros. Olmo se lesionó el pasado viernes, en la Ciudad del Fútbol, en el último entrenamiento de la 'Roja' antes de medirse a Georgia en partido clasificatorio para el Mundial 2026. El atacante catalán no se había ejercitado durante toda la semana "por cansancio y alguna molestia", tal como confirmó posteriormente el seleccionador, Luis de la Fuente, y abandonó al terreno de juego tras probarse 15 minutos en la primera sesión en la que participaba.