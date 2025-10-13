EN VIVO: Costa Rica está ganando a Nicaragua con doblete de Alonso Martínez; Honduras hizo la tarea contra Haití

<b>Costa Rica,</b> que ha jugado 6 mundiales en su historia, los últimos 3 de forma consecutiva, tiene poco margen de error en lo que resta de la eliminatoria, ya que si cede puntos en alguno de los partidos pasará a depender de otros resultados de sus rivales.Por su parte, <b>Nicaragua, </b>que nunca ha ido a un Mundial y que por primera vez disputa una fase final eliminatoria, necesita dar la gran sorpresa y un resultado que sería histórico en San José para mantener con vida el sueño mundialista.Ya dio una sorpresa en el primer partido de esta fase al empatar en casa contra Costa Rica 1-1 en septiembre pasado, y el objetivo del seleccionador, el chileno Marco Antonio Figueroa, será repetir una gesta similar.Tras la derrota 0-3 el pasado jueves ante Haití, Figueroa anunció que dejará fuera a varios futbolistas por su bajo desempeño.