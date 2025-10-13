La Selección

La Inteligencia Artificial predice lo que hoy pasaría entre Honduras y Haití en el Nacional: "Triunfo ajustado"

La Bicolor necesita ganar para recuperar el liderato de su llave y seguir soñando con la clasificación al Mundial.

  • La Inteligencia Artificial predice lo que hoy pasaría entre Honduras y Haití en el Nacional: Triunfo ajustado
2025-10-13

Honduras y Haití se miden esta noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa por la cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas. Ambas selecciones marchan con cinco puntos en el Grupo C y la Bicolor está obligada a ganar en casa para seguir soñando con la clasificación.

El equipo de Reinaldo Rueda jugará su último compromiso de local, ya que sus dos últimos enfrentamientos contra Nicaragua y Costa Rica serán de visita.

Eliminatoria Mundialista: ¿Árbitro mexicano? Todo lo que debes saber del Honduras vs Haití en el Estadio Nacional

El último partido entre Honduras y Haití fue el 5 de septiembre de 2025, en la ronda final de clasificación y terminó en un empate 0-0. En la Copa de Oro de la Concacaf 2023, la 'H' le ganó 2-1 a los caribeños en la fase de grupos.

La Inteligencia Artificial ya vaticina lo que podría ocurrir esta noche en Tegucigalpa y considera que el combinado catracho lleva una ligera ventaja ante un rival que daría la sorpresa.

"Honduras es considerado el favorito para ganar, especialmente jugando en casa (Estadio José de la Paz Herrera Uclés). Las cuotas de apuestas suelen reflejar una mayor probabilidad de victoria para el equipo hondureño", pronostica Gemini, el asistente de IA de Google.

Reinaldo Rueda pide disculpas a la afición y advierte: "Mañana va a ser un partido sufrido ante Haití, preparémonos..."

La Bicolor no pasó del amargo empate sin goles frente a Costa Rica, pero hoy podría derrotar a los haitianos con una victoría mínima: "Algunos pronósticos sugieren un triunfo ajustado para Honduras, como un 1-0 o un 2-1".

Para finalizar, la IA señala que "Honduras es el favorito debido a su historial reciente, el apoyo de su afición y el momento que atraviesa. No obstante, Haití ha demostrado ser un rival competitivo y buscará dar la sorpresa".

Honduras necesita sumar los tres puntos en casa para tomar el liderato del Grupo C y dar un paso grande en su objetivo por clasificar al cuarto Mundial de su historia.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Mundial
|
Eliminatorias
|
IA
|
Honduras
|
Haití
|