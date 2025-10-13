La Inteligencia Artificial predice lo que hoy pasaría entre Honduras y Haití en el Nacional: "Triunfo ajustado"

Honduras y Haití se miden esta noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa por la cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas. Ambas selecciones marchan con cinco puntos en el Grupo C y la Bicolor está obligada a ganar en casa para seguir soñando con la clasificación. El equipo de Reinaldo Rueda jugará su último compromiso de local, ya que sus dos últimos enfrentamientos contra Nicaragua y Costa Rica serán de visita.

El último partido entre Honduras y Haití fue el 5 de septiembre de 2025, en la ronda final de clasificación y terminó en un empate 0-0. En la Copa de Oro de la Concacaf 2023, la 'H' le ganó 2-1 a los caribeños en la fase de grupos. La Inteligencia Artificial ya vaticina lo que podría ocurrir esta noche en Tegucigalpa y considera que el combinado catracho lleva una ligera ventaja ante un rival que daría la sorpresa. "Honduras es considerado el favorito para ganar, especialmente jugando en casa (Estadio José de la Paz Herrera Uclés). Las cuotas de apuestas suelen reflejar una mayor probabilidad de victoria para el equipo hondureño", pronostica Gemini, el asistente de IA de Google.