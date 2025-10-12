Reinaldo Rueda pide disculpas a la afición y advierte: "Mañana va a ser un partido sufrido ante Haití, preparémonos..."

<b>Disculpas a la afición:</b> "Quiero presentarle disculpas a la afición de San Pedro Sula, a ustedes los medios, porque de verdad estoy apenado desde el jueves pasado. Nunca me había pasado en mis 47 años de entrenador. La afición tiene el derecho a expresar todos sus deseos, a gritar, a pedir a sus ídolos, es normal, en medio del nervisismo y de querer que la selección jugara mejor, pedían cambios, pero quizá lo que no agradó es cuando hay groserías, agresiones y vulgaridades. Creo que somos una sociedad futbolística que hemos crecido y me pareció atípico.<br /><br />Yo recuerdo hace 16 años cuando perdimos ese juego ante Estados Unidos donde era la clasificación y se nos iban todas las ilusiones, estábamos con una buena nómina, mejor nivel, Pavón erró un penal el día de sus cumpleaños y nunca hubo esas reacciones que hubo el jueves, y entonces reaccioné de una forma de la que estoy apenado, les pido disculpas a todo Honduras porque no es mi proceder".<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/haiti-tiene-el-delantero-eliminatoria-mundialista-la-radiografia-del-temible-rival-de-honduras-BD27712300" target="_blank">VER MÁS: Haití tiene el arma mortal más determinante de la Eliminatoria: La radiografía del temible rival de Honduras</a></b><b>Algún cambio en la oncena titular para Haití:</b> "Es una posibilidad, lo hemos trabajado algunos minutos, no ha sido la constante porque trabajamos con un solo delantero, pero no solo es eso, sino la elaboración, hay otras variantes ofensivas que nos podrían dar ese volumen ofensivo que necesitamos. Lo del sistema de juego va a ser difícil, no lo podemos trabajar por el tema climático".<b>El panorama en el grupo: </b>"Estamos parejos tal y como se proyectaba. Antes de iniciar el grupo el número uno era Costa Rica y ahora ya no lo es, es Haití. Comienza la segunda vuelta y creo que estamos con un ahorro importante que será vital si mañana sacamos un buen resultado. La tendencia a nivel mundial es más fácil jugar de visitante que de local, por muchos factores".<b>El 11 titular, ¿tiene alguna duda?:</b> "Va a tener pocas variables, es el trabajo que realizaré ahora, espero no hayan inconvenientes, revisaremos la recuperación, será importante hacer algunos cambios de situaciones que no se hicieron el jueves".