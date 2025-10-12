Haití tiene el arma mortal más determinante de la Eliminatoria: La radiografía del temible rival de Honduras

Tácticamente, el esquema más utilizado por el Sébastien Migné ha sido el 4-2-3-1, un sistema que le permite equilibrar la contención y la proyección ofensiva. Los mediocampistas de banda son veloces y explosivos, mientras que el doble pivote ofrece solidez en la recuperación. La línea defensiva mantiene un bloque compacto, evitando desajustes y apostando por salidas rápidas en transición.Con esta estructura y un grupo comprometido, Haití se perfila como un rival difícil para el duelo de este lunes para la Selección de Honduras. La mezcla entre experiencia y juventud, junto con su fuerte sentido colectivo, ha hecho que los caribeños sueñen con regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974. Su rendimiento hasta ahora confirma que son una selección en crecimiento y con argumentos para seguir peleando por la clasificación.