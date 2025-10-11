Los cinco pecados capitales de Reinaldo Rueda en el amargo empate de Honduras ante Costa Rica por la Eliminatoria

Honduras sigue dependiendo en exceso de individualidades como Quioto o Luis Palma. No hay un sistema que potencie a los jugadores ni un circuito claro entre mediocampistas y delanteros. El ataque se vuelve predecible y las combinaciones se diluyen en la frontal. A pesar del esfuerzo, el equipo no logra conectar con un “9” que finalice las jugadas y tampoco genera ocasiones limpias desde el juego colectivo.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO DE HONDURAS</a></b>